Mara Venier torna a parlare del caso del finto matrimonio di Pamela Prati: spuntano retroscena inediti sull’intervista della showgirl a Domenica In.

Il caso del presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone ha letteralmente sconvolto i media negli ultimi tempi. E anche se ad oggi il polverone sembra essere stato spazzato via, la domanda di tutti è ancora questa: Pamela Prati è una vittima o sapeva tutto dall’inizio? A parlare di nuovo della Prati è stata Mara Venier, che aveva ospitato Pamela a Domenica In proprio per annunciare l’imminente matrimonio col famigerato Mark. A La Stampa, la Venier racconta alcuni inediti retroscena sul dietro le quinte di quel giorno in cui Pamela è stata ospite nella sua trasmissione. Scopriamo cosa è accaduto.

Mara Venier parla di Pamela Prati: “Voleva tornare in trasmissione per spiegarsi”

Mara Venier è stata una delle protagoniste ‘indirette’ della clamorosa vicenda di Pamela Prati. Sì, perché la showgirl era andata proprio a Domenica In ad annunciare il suo matrimonio con Mark Caltagirone, col quale aveva adottato due bambini. È proprio nello studio di Mara che la Prati si è resa protagonista del tormentone diventato famosissimo sui social :”E il marito, e i bambini e le valigie, e mamma fai questo, e mamma fai quest’altro, bellissimo!”. La Venier racconta che, quel giorno, aveva già intuito che ci fosse qualcosa di strano in quel racconto. Di lì a poco, Mara ha ricevuto la telefonata di Roberto D’Agostino di Dagospia: il matrimonio della Prati era tutta una bufala. La Venier rivela che Pamela Prati, una volta scoppiata la bomba, voleva tornare in trasmissione per spiegare le sue ragioni: “Sono innocente”. Ma Mara ha preferito stare fuori da quello che definisce un ‘circo mediatico’: “Una grande tristezza, mi è dispiaciuto per lei.”

