Tutti hanno notato il feeling immediato tra Natalia e Andrea ad Uomini e Donne, ma sarà stato davvero così?

Natalia Paragone e Andrea Zelletta sono una coppia uscita quest’anno dal programma Uomini e Donne. Su loro due non appaiono ombre, al contrario di altre coppie, di tradimenti, come quello di Manuel verso Giulia che aleggia proprio in queste ore o rotture, come quella già scoppiata tra Angela Nasti e Alessio. Questo perché è sembrato a molti, compreso lo stesso Ivan di cui Natalia era corteggiatrice, che tra la Paragone e Zelletta ci sia stato un vero colpo di fulmine. Una fan allora ha approfittato per verificare questa teoria e ha chiesto, secondo quanto riportato da Dailynews24, proprio a Natalia le sensazioni provate al suo primo incontro con Andrea. La ragazza ha candidamente riferito che si trovava dietro le quinte con Irene (corteggiatrice e scelta di Luigi) e che le sarebbe piaciuto che Andrea fosse arrivato già da tempo nel programma. Questo lo possiamo vedere se facciamo un rewatch di Uomini e Donne, dato che si nota da subito lo sguardo della ragazza durante la puntata verso Andrea e la cosa è reciproca.

Natalia e Andrea: una storia importante

Questo dimostra anche che la sua preferenza sia subito spostata, almeno per un fattore estetico da Ivan verso il modello pugliese. Comunque questa è la scelta migliore per tutti, dato che l’ex tronista ha dichiarato che prova per la sua amate sentimenti mai provati prima e i due si dimostrano sempre più innamorati, pubblicando diverse storie Instagram assieme. Ma non solo. Perché Andrea ha ribadito che per lui in una relazione alla base di tutto c’è la gioia e il rispetto, che sembra proprio aver trovato in Natalia e non nega un domani di voler avere figli anche se ovviamente con ora è troppo presto. La coppia ha poi rivelato di aver dedicato i primi giorni completamente a loro stessi, senza affidarsi ai social.

T.F.