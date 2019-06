Fabio Rovazzi e Loredana Berté, nuovo singolo in arrivo? Sarà un tormentone estivo?

Questa estate 2019 per quanto riguarda i tormentoni estivi è particolarmente calda sono tantissimi le canzoni del momento di questo periodo. Le ultime news per quanto riguarda le canzoni di questo luglio e agosto 2019 parlano di anche una strana coppia: Fabio Rovazzi e Loredana Bertè. Sono loro a farci rimanere sulle spine perché sembra che ci sia un nuovo singolo in arrivo che porta proprio la loro firma.

Fabio Rovazzi, nuovo singolo con Loredana Bertè in arrivo?

Fabio Rovazzi e Loredana Bertè infatti potrebbero essere pronti a sfornare una nuova canzone che potrebbe essere ufficialmente il tormentone dell’estate 2019. Il cantante in questo momento sembra lanciato in una serie di collaborazioni che come abbiamo visto hanno coinvolto tanti artisti famosi come Al Bano e Emma Marrone, ma visto che ha lavorato anche con Loredana Bertè, forse Rovazzi ha deciso di dare vita una canzone anche con lei. A far circolare la voce è stato il fatto che per Tre, la compagnia telefonica, è nato un jingle cantato da Rovazzi e pare che ci sarà anche Loredana Bertè. Come se non bastasse i più informati sostengono che Rovazzi in questo momento a Milano sia lavorando per il nuovo videoclip del nuovo singolo e TV Sorrisi e Canzoni ha parlato proprio della collaborazione e della presenza anche di Loredana Bertè. Anche se non ci sono ulteriori dettagli a riguardo sappiamo che i due si sono conosciuti di persona sicuramente durante una puntata di Amici quando Rovazzi ha sostituito Ricky Martin come direttore artistico saranno quindi loro la nuova coppia dell’estate 2019? E la canzone che arriverà vedrà anche la collaborazione di Loredana Berté andandosi così a piazzare nell’olimpo dei tormentoni estivi. Noi di SoloGossip vi terremo come sempre aggiornati con le classifiche e tutte le ultime news del momento sulle canzoni più in voga per questa estate 2019.

