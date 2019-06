Dopo lo scandalo a Uomini e Donne, piovono ancora critiche ed accuse per Sara Affi Fella sul suo profilo Instagram: ecco la dura replica.

È passato quasi un anno da quando, con la collaborazione di Nicola Panico, è venuto a galla tutto l’inganno di Sara Affi Fella all’interno degli studi di Uomini e Donne. Durante il suo percorso da tronista del famoso programma di Canale 5, la giovane modella avrebbe continuato, stando a quanto dichiarato dal calciatore, ad essere fidanzata con lui. Facendogli credere, tra l’altro, che ben presto si sarebbero sposati. E che tutto questo lo faceva soltanto per un loro futuro. Ovviamente, delle dichiarazioni davvero forti. Che, una volta confermate, hanno avuto un seguito davvero pazzesco. Soprattutto per Sara. La giovane modella, infatti, è stata davvero molto male in seguito a queste dichiarazioni. Eppure, nonostante siano passati mesi da quell’accaduto, continuano a piovere critiche ed accuse sul suo profilo Instagram. Ecco cos’è accaduto poche ore fa.

Sara Affi Fella, continuano le critiche: la risposta per le rime dell’ex tronista

Dallo scandalo di Uomini e Donne sono passati davvero tantissimi mesi. Attualmente, Sara Affi Fella ha, fortunatamente, ritrovato la felicità. Grazie a Francesca Fedato, calciatore del Trapani, l’ex tronista del famoso dating show di Canale 5 è ritornata a stare bene, a mostrare il suo smagliante sorriso. Tuttavia c’è chi, nonostante sia passato del tempo, non perde occasione di ritornare sull’argomento magari con qualche battutina fuori luogo. A cui, ovviamente, Sara non può passarci sopra. Ed è proprio questo, infatti, che è accaduto pochissime ore fa sotto ad un ultimo post della giovane modella. Da come si può vedere, Sara è al mare appoggiata ad uno scoglio. Ecco. Tra i diversi commenti giunti sotto lo strabiliante scatto, ne spunta uno che ha fatto davvero adirare l’ex tronista:

Probabilmente, l’utente in questione ha voluto fare una semplice battutina simpatica ma, da come si può vedere, non è affatto piaciuto a Sara. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che ha dovuto rispondere duramente. Ha fatto bene?

