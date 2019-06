Uomini e Donne Spoiler, Manuel Galiano è stato beccato in lacrime all’aeroporto di Ibiza: è in crisi con Giulia dopo il presunto tradimento?

Il gossip che gira su Manuel Galiano e sul presunto tradimento è sulla bocca di tutti: non si parla d’altro ed il gesto dell’ex corteggiatore non ha certo salvato la situazione. Il giovane di Savona nel pomeriggio ha pubblicato un IG story in cui smentiva il tradimento ma dopo pochi minuti le parole sono state cancellate: perché ha fatto ciò? Cos’ha da nascondere? La situazione non è chiara e nessuno dei due ha smentito poi l’accaduto. Nel video che gira sul web non si vede perfettamente la faccia dell’ex corteggiatore eppure sono tutti convinti sia lui. Cosa sta succedendo alla coppia? Tutti i fan sono con gli occhi ben aperti ed attenti in attesa di aggiornamenti: proprio negli ultimi minuti è arrivata una segnalazione su Manuel. Ecco di cosa si tratta.

Spoiler Manuel Galiano: avvistato in lacrime all’aeroporto di Ibiza

Manuel Galiano, fidanzato di Giulia Cavaglia, si trova ad Ibiza con alcuni amici. Da quando sono usciti dal programma Uomini e Donne insieme sembravano così innamorati. Ed invece? La segnalazione sul giovane di Savona sarà arrivata anche a Giulia al punto da mettere in discussione la loro storia?

Il portale IsaeChia svela che Manuel è stato avvistato all’aeroporto di Ibiza in lacrime: il giovane è stato immortalato con le mani avanti gli occhi da una ragazza presente lì. Ha raccontato di averlo visto piangere seduto ad un tavolo. “È stata una scena tristissima, era davvero distrutto“: ha spiegato il giovane “paparazzo”. Lo scatto è stato pubblicato dalla pagina lebimbedigiulia.manuel.

Giulia avrà creduto alle immagini che girano sul web? Restiamo in attesa di saperne qualcosa in più dai diretti interessati.

