Filippo Bisciglia di Temptation Island svela un retroscena che potrebbe dirla lunga sulla prossima puntata del programma: uno spoiler inatteso che lascia tutti di stucco.

Temptation Island 2019 sta già regalando diverse emozioni ai fan del programma: Filippo Bisciglia, per la sesta volta alla conduzione, ha voluto far luce su alcuni retroscena che vedremo nella puntata e che stanno tenendo banco con le anticipazioni . Nella lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Bisciglia ha rivelato di essersi trovato al cospetto di una situazione abbastanza delicata con una delle coppie di Temptation Island. Di essersi trovato, praticamente, in difficoltà. E dopo sei edizioni dello stesso programma non era proprio così scontato. Colpa dei tentatori o dei partecipanti come coppie?

Filippo Bisciglia Temptation Island: “Una situazione delicata”

“In sei edizioni di questo programma, non mi era mai capitato di dover giustificare il contenuto di un video che stavo per presentare a una delle fidanzate. Una situazione delicata”. Insomma, con queste parole, Filippo Bisciglia ha fatto intendere di essersi trovato in una situazione abbastanza incresciosa. Temptation Island ti permette di conoscere ragazzi e ragazzi, coppie, che vogliono mettersi alla prova. Non solo. Allo stesso tempo, ci sono persone che provano a cambiare versione dei fatti. Persone gelose, innamorati che non riescono a ragionare lucidamente. Insomma, non è semplice il ruolo di Bisciglia in questa trasmissione. Infine, Filippo svela che quest’anno vedremo nel reality delle coppie molto interessanti. Il motivo? Si tratta di ragazzi belli e intelligenti allo stesso tempo che avranno contenuti seri da portare in trasmissione. Infine rivela: “Quest’anno, il sesto in cui sono al timone, nel sesto mese ho spento le candeline proprio il giorno della prima puntata: una casualità curiosa e simpatica che mi ha strappato un sorriso”.

Sabrina e Nicola: le ultime curiosità sulla coppia di Temptation Island

Una delle coppie che più ha attirato l’attenzione già in questa prima puntata è sicuramente quella composta da Sabrina e Nicola. In un video spoiler che circola su Instagram, vediamo lei che si dirige nella casa dei single, in un posto in cui le telecamere non possono entrare. Nicola si è arrabbiato. Insomma, non l’ha presa bene. Ed ha cominciato a sparare a zero su di lei. Che dire, non ci resta che aspettare la prossima puntata per saperne di più.

