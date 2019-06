Teresa Langella e Andrea Dal Corso andranno a Temptation Island? La coppia nata a Uomini e Donne risponde alla domanda sulla partecipazione al reality.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono felicemente fidanzati. Nonostante un inizio un po’ burrascoso, la storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne procede a gonfie vele. Il no rifilato da Andrea a Teresa durante la scelta sembra essere soltanto un lontano ricordo: i due appaiono più felici che mai sui social, a tal punto che stanno pensando alla convivenza. Ma alcuni rumors sul web parlando della loro possibile partecipazione a Temptation Island, probabilmente nella prossima versione vip del reality. La risposta della coppia scioglie i dubbi.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso andranno a Temptation Island? Ecco cosa hanno svelato

Entrambi sono già stati a Temptation Island nel ruolo di tentatori. Ma Teresa e Andrea potrebbe tornare nel reality di Maria De Filippi per testare il loro amore? Sono stati proprio i due diretti interessati a rispondere alle voci sulla possibile partecipazione al programma, attraverso un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Teresa non esclude, in futuro, di partecipare a Temptation Island, ma per il momento dichiara che “non ci sono domande per cui potremmo trovare risposte nel programma”. Insomma, i due piccioncini hanno soltanto tanta voglia di viversi. E Andrea aggiunge: “Io sono geloso, ma Teresa non avete idea! Potrebbe scavalcare i recinti!”. Pare che Teresa sarebbe capace di sfasciare il villaggio per via della gelosia per il suo Andrea. Quindi niente Temptation Island per la coppia, per il momento!

