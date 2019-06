Canzoni estate 2019: i tormentoni estivi, le classifiche aggiornate e soprattutto le canzoni nuove e del momento da cantare

L’estate 2019 è scoppiata con un caldo torrido che porta con sé la voglia di andare al mare e ascoltare buona musica senza fare altro! I cantanti e le popstar da diverse settimane stanno pubblicando i cosiddetti tormentoni dell’estate 2019. Sono le canzoni del momento, canzoni nuove per l’estate che stiamo vivendo che scalano le classifiche in pochi istanti e che, soprattutto, sentiremo continuamente in discoteca o durante gli aperitivi in riva al mare al tramonto! Ecco allora che noi di SoloGossip vi aggiorneremo su quelle che, giorno dopo giorno, diventano hit e tormentoni per l’estate 2019!

Canzoni nuove 2019 in classifica: le hit

Ogni settimana arrivano nuove canzoni che hanno tutte le carte in regola per diventare dei tormentoni! C’è quindi grande attesa per Alessandra Amoroso e i Boomdabash con la loro Mambo Salentino, ma non solo. Molte altre canzoni nuove stanno arrivando e le hit in classifica ora sono tantissime! Come quella di Fabio Rovazzi che forse ha collaborato con Loredana Berté. Troviamo ad esempio:

Canzoni del momento italiane: i tormentoni dell’estate 2019

Se generalmente siamo stati abituati a pensare che il mercato dei tormentoni estivi appartenesse al mondo latino americano, da qualche anno ci stiamo difendendo molto bene anche noi! Ecco allora quali sono le canzoni italiane del momento che diventeranno tormentoni dell’estate 2019.

Takagi & Ketra feat Omi e Giusy Ferreri – Jambo : presentata in modo spettacolare in Sardegna tra feste in spiaggia e giraffe con gli occhiali da sole questa canzone è giù una delle più trasmesse in radio.

: presentata in modo spettacolare in Sardegna tra feste in spiaggia e giraffe con gli occhiali da sole questa canzone è giù una delle più trasmesse in radio. Irama – Arrogante : uscita pochissimi giorni fa, con delle sonorità perfette per essere annoverata tra i tormentoni estivi, questa brano di Irama ha una base reggaeton che ci entrerà in testa.

: uscita pochissimi giorni fa, con delle sonorità perfette per essere annoverata tra i tormentoni estivi, questa brano di Irama ha una base reggaeton che ci entrerà in testa. Benji e Fede – Dove e Quando : l’inizio di questo brano sembra quasi Obsesion, poi la cantilena del duo entra in testa e non si può far a meno di urlare il ritornello che pazzi.

: l’inizio di questo brano sembra quasi Obsesion, poi la cantilena del duo entra in testa e non si può far a meno di urlare il ritornello che pazzi. J-Ax – Ostia Lido : un Alessandro Aleotti che ci fa sognare, ci riporta ai tempi di un rap’n’roll più conscio e cresciuto, ma che mantiene un’ironia senza tempo che ci fa ballare, ridere e divertire. Super hit!

: un Alessandro Aleotti che ci fa sognare, ci riporta ai tempi di un rap’n’roll più conscio e cresciuto, ma che mantiene un’ironia senza tempo che ci fa ballare, ridere e divertire. Super hit! Pedro Capò ft Farruko – Calma : non ha bisogno di spiegazioni, è la hit estiva latino americana che maggiormente sentiremo e che già da qualche mese non ci abbandona un attimo in radio e nelle stories su Instagram.

: non ha bisogno di spiegazioni, è la hit estiva latino americana che maggiormente sentiremo e che già da qualche mese non ci abbandona un attimo in radio e nelle stories su Instagram. Daddy Yankee and Snow – Con Calma: siamo di nuovo qui, nel mondo latino-americano che sta sbancando e che ci sta letteralmente facendo scatenare anche se millantiamo odio verso questo genere.

