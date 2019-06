Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini convolano a nozze. Un anno sabatico per dirsi di sì. Indiscrezioni confermano la volontà del mister

Dopo l’addio alla Juventus, Massimiliano Allegri sembrerebbe aver messo un punto e virgola al discorso panchine. L’ex tecnico bianconero potrebbe prendersi un anno sabatico da dedicare esclusivamente alla sua vita privata. Famiglia, vacanze e amore occuperanno la maggior parte del tempo di Allegri ma, tra le priorità assolute del mister spicca quella di convolare finalmente a nozze con la sua Ambra. Il profumo di fiori d’arancio è nell’aria ormai da tempo e il matrimonio sembrerebbe essere non più solo un miraggio. Secondo indiscrezioni, infatti, Max è pronto a dir di sì alla Angiolini e a convolare a nozze. L’intesa del primo incontro è ancora viva e dopo due anni qualcosa potrebbe cambiare. A parlarne è Vanity Fair che ricorda il primo matrimonio mancato del tecnico.

Quando Allegri era ancora solo un giovane calciatore, come racconta Vanity Fair, abbandonò la futura sposa a due giorni dalle nozze, scappando su una barca di nome “White escape”. Allegri, che all’epoca confessò paure e timori al suo allenatore Giovanni Galeone, lasciò Erika nel lontano 1992, ma ora è pronto a tornare sull’altare e prendere Ambra come sua sposa. Un matrimonio, nel corso degli anni, c’è poi stato, ma con un’altra donna. Matrimonio finito e che ha visto Allegri per qualche anno accostato a svariati personaggi del mondo della tv, fino a quando l’amore con Ambra Angiolini non è diventato palese agli occhi di tutti. Questa volta Max potrebbe fare sul serio e la decisione di allontanarsi per un po’ dal calcio potrebbe esserne la conferma. Nonostante entrambi abbiano definito il matrimonio come un passaggio ininfluente nella loro relazione, il tempo sembra aver cambiato le carte in tavola. Sarà questo l’anno del si? Non ci resta che attendere aggiornamenti sul lieto evento.

