Alza la radio il nuovo singolo e video di Nek: cosa sapere e le date del tour 2019-2020.

Arriva oggi in radio il nuovo singolo di Nek intitolato Alza la Radio. Proprio il 28 giugno infatti Filippo Neviani ha deciso di fare uscire questa nuova canzone estratta dal suo ultimo album di inediti Il mio gioco preferito parte prima. La canzone è una dedica proprio alla radio che accompagna tutti, riesce a divertire a dare energia e a far riflettere, ma anche a far innamorare magari con delle canzoni straordinarie e ricche di sentimento, oppure aiuta anche a distrarsi quando si è troppo stressati.

Video Alza La Radio, cosa sapere sul nuovo video di Nek

Sempre oggi venerdì 28 giugno va online anche il video ufficiale del brano Alza La Radio, diretto da Gaetano Morbioli. Intanto si avvicina il 22 settembre ossia la data da segnarsi sul calendario per tutti i fan di Nek perché proprio in questo giorno inizierà il tour che porterà il cantante suonare e ad esibirsi nei più famosi teatri d’Italia e nei Palazzetti di Europa.

Album Nek, cosa sapere sulle canzoni al top della classifica

Il nuovo album di Nek conta diverse canzoni che sono arrivate al top delle classifiche ed è un primo capitolo di quello che sarà poi tutto il nuovo progetto discografico di Filippo Neviani in cui abbandona un po’ l’impronta elettronica del passato per creare un album che viene definito umano è suonato.

Date concerto Nek 2019, cosa sapere

Queste sono le date fino ad ora stabilite:

8 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

11 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 novembre – FIRENZE – Tuscany Hall

14 novembre – VARESE – Teatro Openjob Metis

15 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

18 novembre – MÜNCHEN – TonHalle

20 novembre – ZURICH – VolksHaus

21 novembre – LUGANO – Palazzo dei Congressi

24 novembre – BIENNE – Kongress Haus

25 novembre – BRUXELLES – Cirque Royal

26 novembre – PARIS – Bataclan

30 novembre – LUXEMBOURG – Rockhal Club

1 dicembre – LONDON – Shepherd’s Bush

2 dicembre – MADRID – Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

8 dicembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

10 dicembre – BERGAMO – Teatro Creberg

11 dicembre – PARMA – Teatro Regio

14 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

17 dicembre – CREMONA – Teatro Ponchielli

19 dicembre – CESENA – Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

23 dicembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

11 gennaio – BOLOGNA – Europauditorium

14 gennaio – CATANZARO – Teatro Politeama

16 gennaio – CATANIA – Teatro Metropolitan

18 gennaio – PALERMO – Teatro Golden

20 gennaio – NAPOLI – Teatro Augusteo

22 gennaio – LECCE – Politeama Greco

23 gennaio – BARI – Teatro Team

