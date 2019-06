Come saranno andati i programmi televisivi di ieri sera? Ecco nel minimo dettaglio tutti gli Ascolti Tv di giovedì 27 giugno.

Solo lieve la differenza espressa dai telespettatori in ottica di share durante la serata di ieri, 27 Giugno. I telespettatori hanno preferito la replica di Don Matteo 11, trasmessa da Rai 1. Appena un passo dietro, la seconda scelta è ricaduta sull’ormai intramontabile Grease, in onda invece su Canale 5. A seguire la serie con Terence Hill sono stati 2.311.000 spettatori con il 13.3% di share, consegnando alla Rai il primato. Sono stati 2.050.000 i telespettatori che hanno seguito il film cult degli anni 70 con John Travolta e Olivia Newton Johncon trasmesso da Canale 5. Il film ha conquistato l’11.9% di share e ha saputo tenere in ogni modo testa alla Rai. Ma vediamo come sono andati gli ascolti su tutto il palinsesto e come i telespettatori si sono divisi.

Ascolti Tv giovedì 27 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Mentre la replica di Don Matteo 11, trasmessa da Rai1, conquistava la fetta più grande di pubblico, seguito da Grease, così gli altri canali hanno chiuso in numero di ascolti: Rai 2, che ha trasmesso il match Spagna-Francia, valevole per i Campionati Europei Italia 2019 Under, ha ottenuto 1.664.000 spettatori con l’8.8% di share; Italia 1, con Into the Storm, è stato seguito da 974.000 spettatori con il 5.2% di share; Rai3, che ha mandato in onda il film In her shoes – Se fossi lei, ha interessato 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%; Rete4, con Dritto e Rovescio, ha raggiunto 1.204.000 spettatori con il 9.4% di share; La7 con Atlantide ha intrattenuto 541.000 spettatori con uno share del 3.1%; su TV8 il film Sette Anime è stato seguito da 369.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove Camionisti in trattoria ha raggiunto 318.000 spettatori chiudendo con l’1.6% di share.

