La canzone più suonata dalle radio, il vero tormentone dell’estate, almeno per giugno e per quanto riguarda le classifiche radiofoniche.

Come si fa a capire qual è la canzone dell’estate 2019? Quella che viene veramente considerata come il tormentone estivo a tutti gli effetti?Sicuramente guardando le classifiche dei brani più trasmessi in radio si riesce a capire qualcosa a riguardo e una delle ultime news riguarda il fatto che sappiamo qual è a oggi la vera hit dell’estate, almeno a livello radiofonico.

La canzone più suonata alla radio è di Ed Sheeran

Ed Sheeran, con il brano I Don’t Care è infatti il più suonato dalle radio italiane, ma non solo. La canzone di Ed Sheeran può essere un ottimo tormentone, sicuramente, anche perché è riuscito a raggiungere la certificazione platino per le vendite, ma ciò che ributta Ed Sheeran in vetta per i tormentoni estivi è il fatto che ha deciso anche di far uscire, proprio oggi, il suo nuovo singolo intitolato Beautiful People, featuring Khalid. Si tratta della terza traccia del nuovo album del cantante dai capelli rossi che i intitola N 6 Collaboration Project e che uscirà il 12 luglio. Il brano potrebbe scalzare I don’t Care tra quelli più suonati in radio e magari rubare una fettina del titolo di tormentone dell’estate visto che ha un sound molto estivo, molto divertente e piacevole all’ascolto. Ed Sheeran ha spiegato che è molto orgoglioso di questa traccia e ha raccontato che lavorare con Kalid è stato bellissimo perché la sua voce così soul e black è perfetta per cantare con lui e soprattutto per questa canzone . Intanto sappiamo che all’interno del nuovo album di Ed Sheeran ci sono moltissime collaborazioni, come quella con Camilla Cabello, Travis Scott, Eminem, Skrillex Bruno Mars Chris Stapleton. Sarà un disco molto intenso ricco di collaborazioni e le canzoni molto probabilmente si piazzeranno in alto nelle classifiche e quindi non possiamo non chiederci: Beautiful People featuring Ed Sheeran sarà il nuovo tormentone e canzone del momento per questa prima parte dell’estate 2019?

Per sapere tutto sulle ultime hit estive –> CLICCA QUI