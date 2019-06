Diletta Leotta infiamma Istagram: il cappello copre il viso, ma il costume non contiene le sue forme. Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan

È uno splendido periodo per i fan di Diletta Leotta. Con l’arrivo dell’estate, la sexy conduttrice sportiva si dedica spesso alcune giornate al mare o in piscina. Il che vuol dire.. foto in costume. Per la gioia dei numerosissimi followers di Diletta, che sotto ogni post della giornalista, dimostrano tutta la loro ‘passione’ per lei. E proprio poco fa, la Leotta ha regalato un altro scatto bollente per i suoi fedeli seguaci. Nelle sue Instagram Stories, la sexi bionda si è mostrata con un bikini che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta infiamma Istagram: il costume è minuscolo mette in mostra le forme

Diletta Leotta è una delle donne più desiderata del momento. E non è difficile capire il perché. La bionda ha davvero delle curve mozzafiato, che hanno fatto innamorare milioni di fan. Non solo gli amanti del calcio che seguono le sue trasmissioni sportive: sono davvero in tanti quelli che seguono la conduttrice, soprattutto su Instagram. E proprio per loro è arrivata una bollente sorpresa dalle stories della Leotta. Una foto in cui la bella bionda si mostra in costume, un largo cappello le copre gli occhi. Sì ma gli occhi dei fan invece sono ben scoperti, e cadono tuttì lì, sulle generose forme di Diletta. Guardate un po’:

Il costume a fascia non contiene le forme della bellissima Diletta, che come sempre ha lasciato tutti senza fiato. Il vedo-non vedo creato dal cappello rende la foto ancora più accattivante, ma siamo certi che lo sguardo degli uomini sia caduto un po’ più in basso del viso. E a proposito di uomini, la Diletta nazionale è da poco tornata single. Cosa aspettate a farvi avanti? Potrebbe essere il vostro momento!

