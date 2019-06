L’ultima fotografia di Diletta Leotta ha conquistato tutti, in particolare una persona con la quale la giornalista scambia dei messaggi: ecco chi è.

Diletta Leotta continua a rendere ‘bollente’ il suo profilo Instagram. Dopo una particolare foto in costume, la bella giornalista catanese ha pubblicato un nuovo scatto. Questa volta, però, è in tenuta sportiva. Perché, ovviamente, per avere quella perfetta forma fisica, c’è bisogna di allenamento e non solo. Lo scatto in questione, com’è giusto che sia, ha conquistato davvero tutti. Sono tantissimi, infatti, i fan della sexy Leotta che hanno commentato positivamente la foto. Eppure, tra i diversi commenti ne è spuntato uno fuori che avrà catturato, senza alcun dubbio, l’attenzione di tutti. E non solo. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Vi accontentiamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta, la fotografia attira l’attenzione di una persona in particolare: ecco di chi parliamo

È risaputo che Diletta Leotta è davvero molto attiva dal punto di vista ‘social’. La bella giornalista, infatti, è solita condividere con i suoi fan i momenti più importanti della sua giornata. A partire, quindi, dalla sua vita privata, familiare, i suoi impegni lavorativi ed, infine, anche il suo duro allenamento ginnico. Poche ore fa, infatti, la dolce catanese ha pubblicato uno scatto, tra l’altro riproposto in alto, in tenuta sportiva. Inutile dire che gli occhi di tutti, ovviamente, sono andati sulla forma fisica perfetta della Leotta. Ma non solo. Perché, come dicevamo poco fa, tra i diversi commenti, ne è spuntato uno davvero insolito che ha cattura l’attenzione. Ecco di cosa parliamo:

Da come si può vedere quindi, uno scambio di battute davvero incredibile tra i due ragazzi. Ma chi è, esattamente, Paolo Zanotta? Dopo la fine della sua storia d’amore con Mammì, Diletta ha già ritrovato il sorriso? Assolutamente no. Anzi, l’uomo in questione non è altro che il suo personal trainer. E sarà proprio durante la seduta d’allenamento mattutino che, probabilmente, sarà stata scatta la foto in questione. Certo, il feeling tra di loro è davvero visibile a tutti. E, tra l’altro, non è la nemmeno la prima volta che i due ragazzi sono protagonisti di un siparietto esilarante.

Per ulteriori news su Diletta Leotta –> clicca qui