Emma Marrone in costume su Instagram: scatto ‘bollente’, ma il dettaglio che ‘colpisce’ è un altro. Ci avete fatto caso anche voi?

E’ arrivata l’estate: il caldo comincia a farsi sentire ed Emma Marrone vuole provare a staccare un po’ la spina. Così, in questi giorni, si prenderà una pausa. Relax, solo puro relax per una cantante che lavora veramente tanto durante tutto l’anno. E se in estate già fa caldo, con i costumi di Emma Marrone, le temperature di certo continueranno a salire. Già, perché bisogna ammettere che la cantante salentina, soprattutto nell’ultimo periodo, sta sfoggiando un fisico da paura in foto che fanno riferimenti anche a Google. E la cosa non è di certo passata inosservata tra i suoi follower di Instagram che la riempiono di complimenti.

Emma Marrone in costume: qualcuno nota un ‘dettaglio’ nella foto

Quando si esibisce sul palco è una vera e propria scarica d’energia. Tuttavia, anche in queste foto che pubblica su Instagram, Emma Marrone non è niente male. Anzi, diciamo che contribuisce a far alzare la ‘temperatura social’ tra gli utenti. I suoi costumi non hanno alcunché di scandaloso, questo va sottolineato, ma riescono comunque ad attirare l’attenzione del pubblico.

Qualcuno, poi, riesce addirittura a vedere cose a cui in pochi avrebbero potuto far caso. Come, ad esempio, una pancia tirata in dentro. Guardate cosa le scrivono:

Siamo sicuri che in tanti si siano concentrati su ben altro in questa foto postata da Emma Marrone su Instagram, soprattutto il pubblico maschile. Eppure, c’è chi ha notato questo dettaglio. Insomma, Emma ha veramente un gruppo di follower molto attenti sui social.

La foto in questione è quella che abbiamo riportato in alto. La didascalia recita: “Faccia da weekend. Stacco la spina un paio di giorno. Voi? Tutto bene?”. Un semplicissimo messaggio a cui sono seguiti centinaia di commenti. Una semplicissima foto in costume che ha raggiunto quota 30’000 cuori in poco più di mezz’ora. Insomma, Emma Marrone ci stupisce sempre più!

