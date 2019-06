Manuel Galiano, anche un’ex concorrente di Temptation Island si schiera contro di lui: “Ho prove certe del tradimento”. Ecco di chi si tratta.

Ormai non si parla di altro. La scena del gossip è tutta di Manuel Galiano, e del suo presunto tradimento a Ibiza, ai danni di Giulia Cavaglia. Quest’ultima ha da poco parlato della vicenda sul suo Instagram, ma la ‘telenovela’ non sembra terminare. Al contrario, si arricchisce sempre più di nuovi dettagli e protagonisti. A schierarsi contro l’ex corteggiatore, qualche ora fa, anche un’ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli, che conosce personalmente il genovese. Per lui, parole davvero poco piacevoli. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Manuel Galiano, un’ex di Temptation Island contro di lui: “È senza valori”

“Davvero una brutta persona, arrogante e senza valori. Vuole fare l’uomo ma è un bambino. Non ha rispetto per le donne, e infatti si è visto..” Ci va giù pesantemente Giada Giovanelli, ex concorrente di Temptation Island. Le sue parole su Manuel Galiano non sono passate inosservate. La ragazza ha conosciuto personalmente Manuel durante Temptation Island, dove il ragazzo partecipava come tentatore. E già da allora Giada non nutriva alcuna simpatia per il genovese. Ma quello che ha rivelato nelle sue stories è davvero forte: la ragazza sostiene di avere la certezza che Manuel abbia tradito Giulia e che è ‘normale’ il fatto che lui smentisca. A Giada dispiace per Giulia, che reputa vera, e non accetta che persone finte e senza valori cerchino di prendere in giro tutti. Insomma, un attacco davvero durissimo quello arrivato nelle ultime ore a Manuel. Sembra davvero non esserci pace per lui. Riuscirà a chiarire con Giulia, o anche lei si accoderà all’opinione ‘più frequente’ sul web? Staremo a vedere.

Per tutte le ultime news sul presunto tradimento di Manuel Galiano CLICCA QUI