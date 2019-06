Francesca Del Taglia, ex di Uomini e Donne, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram che la riprende mentre bacia il suo uomo, Eugenio Colombo. Un bacio all’insegna della passione, che tra la coppia sembra veramente non svanire mai. Non è la prima volta, infatti, che li vediamo in effusioni simili. Anche questa volta, la coppia ha raccolto un numero elevatissimo di ‘mi piace’ che testimonia quanto sia seguita ed apprezzata dal pubblico. Ecco il video:

