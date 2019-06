Francesca e Gennaro, una storia sotto ai riflettori. La De Andrè piange per Gennaro, su instagram il video che ha commosso Francesca

Da sempre siamo abituati a veder crescere un sentimento profondo tra le coppie che negli anni sono andate formandosi all’interno della casa del Grande Fratello. Quest’anno, protagonisti indiscussi dell’ultima edizione, sono stati Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Le non poche vicissitudini hanno tenuto i fan della coppia attaccate allo schermo, durante il percorso nella casa più spiata d’Italia, e non solo. Oggi, i due giovani innamorati, continuano a far sognare giovani e meno giovani, attenti ai numerosi aggiornamenti che compaiono sui social di giorno in giorno. La relazione sembra procedere a gonfie vele e il trasporto lo si evince dai contenuti che continuano ad affollare instagram. L’ultimo, pubblicato dalla De Andrè, rievoca un momento vissuto insieme nella casa che l’ha fatta piangere.

Francesca piange per Gennaro, sui social spunta il video dell’ex gieffina. Cosa è successo?

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, attivissimi sui social, tra uno shooting e i tanti impegni di lavoro, lasciano trasparire il sentimento che cresce. Un rapporto costruito un po’ per volta, che tiene sempre incollati i follower agli schermi. I due, che sono da ieri insieme a Napoli, hanno pubblicato spezzoni romantici della loro serata ai piedi di Castel dell’Ovo. Tra le storie Instagram della De Andrè, quella che però ha emozionato più di tutte, è un ricordo vissuto nella casa del Gf. Il discorso di Gennaro sull’amore è tra i momenti più toccanti dell’esperienza che li ha visti diventare una coppia. “L’amore è il punto centrale, quello che poi ti cambia la vita…Quando avrai quello avrai tutto”, diceva Lillio guardando negli occhi Francesca, che oggi si commuove ancora riguardandolo e condividendolo sui social. Da quel momento la felicità è piovuta sulle vite dei due giovani, che oggi non smettono di sorridere. Quel discorso è diventato realtà e Francesca e Gennaro sembrano più innamorati che mai.

