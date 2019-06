Giulia Cavaglia rompe il ghiaccio sul tradimento di Manuel: “Non mi strappo i capelli per un uomo”; ecco cosa ha detto l’ex tronista nelle sue stories.

Finalmente ha parlato anche lei. Dopo giorni di silenzio, Giulia Cavaglia ha deciso di rompere il ghiaccio. In questi giorni non si parla d’altro che del presunto tradimento di Manuel Galiano, che, durante una vacanza a Ibiza, avrebbe tradito l’ex tronista torinese. Quest’ultima ha finalmente deciso di dire la sua sulla vicenda, mostrandosi nelle sue Instagram Stories poco fa. Scopriamo cosa ha detto.

Manuel ha davvero tradito Giulia a Ibiza? È questa la domanda del momento. C’è chi è sicuro che il genovese abbia baciato un’altra ragazza, chi invece crede nei suoi sentimenti. Ma cosa ne pensa la diretta interessata? Ebbene, Giulia, dopo giorni di silenzio, ha deciso di metterci la faccia e rispondere alle fan. La tronista spiega come tutto questo ‘clamore social’ sulla vicenda non le piaccia, perché molte cose potrebbero non essere vere, ma ammette che anche a lei tante cose non sono chiare. A chi le ha chiesto come sta, Giulia non ha dubbi: “Sto bene.. certo, sto un po’ così, ma io sono positiva. Non mi strappo mai i capelli per nessuno nella mia vita, figuriamoci per un uomo!“. Insomma, Giulia appare confusa, ma nello stesso tempo decisa a non abbattersi. La torinese preferisce non scendere nei dettagli della questione ‘tradimento’, lasciando intendere che avrà bisogno di chiarire tante cose col suo, forse, fidanzato Manuel. “Se non rispondo alle vostre domande non è per cattiveria, ma certe cose una persone deve prima somatizzarle. Parlerò quando avrò più chiarezza anche io”. Queste le parole di Giulia, nei video selfie postati qualche minuto fa sul suo profilo Instagram. Secondo voi crede nella buona fede di Manuel? Non ci resta che attendere le prossime novità!

