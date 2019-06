La forma smagliante di Guendalina Tavassi è ormai appurata, eppure, in una delle ultime foto, gli occhi di tutti vanno proprio lì: ecco di cosa parliamo.

Non ha bisogno di presentazioni. Guendalina Tavassi è senz’altro uno dei personaggi pubblici più in evidenza, amati ed apprezzati dal pubblico. Attualmente, nota influencer ed opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, la romana è entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione, all’incirca 10 anni fa, al Grande Fratello. Il suo successo è stato immediato. E, nonostante siano passati gli anni, non è affatto cambiato se non aumentato. Complice, ovviamente, la sua simpatia, battuta e risposta sempre pronta ed, infine, la smisurata bellezza. Lo testimoniano, infatti, anche le numerose foto che Guendalina costantemente pubblica sul suo profilo ufficiale di Instagram. Come quella condivisa poche ore fa che, come consueto, ha catturato l’attenzione di tutti. Ecco perché.

Guendalina Tavassi in forma smagliante: per gli altri è impossibile guardare altrove, ecco perché

Dopo una fantastica vacanza a Sharm El Sheik, Guendalina Tavassi, insieme alla sua strepitosa famiglia, è partita per Formentera. Ed è proprio durante il soggiorno sull’isola spagnola che l’ex gieffina si lascia spesso immortalare in alcuni scatti davvero fantastici. L’ultimo di essi risale a qualche ora fa. In suddetta foto, riproposta anche in alto, Guendalina non è affatto da sola. Anzi, è in compagnia di suo marito Umberto D’Aponte. Ed è proprio a lui che la Tavassi dedica delle emozionanti parole d’amore. Nonostante, però, il quadretto familiare sia davvero tanto romantico e delizioso, c’è chi sposta lo sguardo su un particolare dettaglio della foto. A cosa ci riferiamo? Al Lato B dell’ex gieffina. Alcuni dei suoi followers, infatti, sono certi che sia stato ritoccato dalla chirurgia estetica:

Ovviamente, Guendalina non ha colto tali provocazioni. E ha deciso di non rispondere. D’altronde, è stata la prima a ‘testimoniare’ su Instagram quando si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica, perché, quindi, negarlo se fosse la verità?

