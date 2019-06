Levante e Carmen Consoli, nuovo singolo in arrivo Lo Stretto Necessario: cosa sapere sulla canzone del momento.

Tutti i fan di Levante sanno che a ottobre uscirà il suo nuovo disco, ma intanto la cantante ha regalato ai fan qualcosa di succulento per aspettare l’uscita dell’album. La ragazza, ex giudice di X Factor 2019, ha pubblicato un nuovo singolo insieme a Carmen Consoli che ha un sapore nettamente siciliano visto che tra gli autori c’è anche Colapesce e insieme a Levante canta anche Carmen Consoli.

Canzoni del momento, Carmen Consoli e Levante in Lo Stretto Necessario

Lo stretto necessario, così si chiama il nuovo singolo di Levante e qui la voce della cantante si fonde con quella di Carmen Consoli in un brano molto suggestivo e poetico. Dopo il primo singolo Andrà tutto bene, una forte critica sociale al mondo che viviamo oggi giorno dopo giorno, Levante torna con il nuovo singolo Lo Stretto Necessario che uscirà il 28 giugno. La canzone va ad anticipare il nuovo album di Levante che pubblicherà il 4 ottobre. La cantante ha ampliato di molto il suo pubblico dal tempo di Alfonso, il suo primo singolo. Levante ha anche partecipato come giudice ad X Factor qualche anno fa, ma la sua esperienza non è andata per il meglio poiché le sue concorrenti sono state eliminate dopo pochissimo. Poco importa, per la cantante la strada non è quella della tv, ma evidentemente la musica e i dischi sono dove dà il meglio!

Levante sarà anche in tour il 23 novembre e al Forum di Assago, ma intanto per quanto riguarda gli appuntamenti estivi ecco dove la potete vederla live:

10 luglio @ Fiesole (FI) – Teatro Romano

11 luglio @ Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

19 luglio @ Ostia Antica (RM) – Teatro Romano

20 luglio @ Caserta – Belvedere Reale

7 agosto @ Barletta – Fossato del Castello

9 agosto @ Reggio Calabria – Castello Aragonese

18 agosto @ Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

22 agosto @ Macerata – Sferisterio

1 settembre @Taormina (ME) – Teatro Antico

3 settembre @ Verona – Teatro Romano

Per sapere tutto sulle ultime hit estive –> CLICCA QUI