Miriam Leone e il costume color carne: il ‘particolare’ non passa inosservato e c’è chi vuole sottolinearlo soprattutto nei commenti su Instagram

Miriam Leone è ormai reginetta social: in queste ore, sta conquistando veramente tutti con alcuni scatti da capogiro. Ormai, l’estate è entrata nel vivo. Le giornate diventano sempre più calde e non c’è niente di meglio di un tuffo dove l’acqua è più blu. Lo dice anche la nostra Miriam che con il suo costume color carne si è immortalata accanto a dei fiori stupendi. Fiori che, vicino a lei, soprattutto per i suoi fan, passano in secondo piano. Nei commenti, infatti, leggiamo un po’ di parole dettate dagli ormoni più che dal cervello. Sono veramente in tanti quelli che le fanno complimenti, altri che addirittura scrivono: “Adesso basta, sono geloso”. Insomma, i social ci regalano sempre momenti di altissima ilarità quando circolano foto come questa.

Miriam Leone e il costume color carne: pieno di like su Instagram

Niente di scandaloso. Niente fuori dal normale. Quello di Miriam è un costume come tutti gli altri e non è nemmeno troppo stretto. L’unica particolarità è il color carne che, forse, avrà confuso un po’ troppo i bagnanti accanto a lei. Miriam Leone, comunque sia, ancora una volta, ci dimostra di essere una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Molto apprezzata per le foto che posta sui social, anche stavolta ha lasciato tutti di stucco.

Come detto, ci sono tantissimi commenti alla foto di cui stiamo parlando. Quasi mille. Tuttavia, quello che più ci ha colpiti è di una donna che scrive: “Ciao @mirimeo mi spieghi come sia possibile che tu sei bianca come il latte e nessuno parla e a me dicono h24 che sembro un cadavere? Insegnami la vita”. Un po’ di invidia, forse, nei confronti di Miriam, ma tutto rientra nella normalità. La follower ha solo detto in maniera simpatica che tutti la prendono in giro per il colore della pelle forse troppo pallido mentre invece, a Miriam, solo complimenti nonostante la tintarella del tutto assente.

