Giulia Salemi, dopo la fine della storia con Monte arrivano le dichiarazioni di una cara amica. “Francesco? Troppo prepotente”

La rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tra le più chiacchierate di queste calde settimane estive, continua a smuovere polveroni e polemiche. Diversi i commenti sulla fine della storia tra i due, tanto l’affetto che invece ha travolto Giulia durante questo periodo buio. Messaggi di solidarietà e vicinanza e gesti commoventi hanno restituito il sorriso alla Salemi, che solo con il tempo potrà tornare ad essere veramente felice. Una relazione criticata, su cui tornano a parlare anche le persone più vicine alla coppia. Questa volta è una cara amica di Giulia a raccontare come veramente siano andate le cose, disprezzando Francesco e il suo atteggiamento da sempre scorretto nei confronti della Salemi.

Salemi-Monte, dopo la rottura arrivano le dichiarazioni al veleno di un’amica di Giulia. Forti accuse per Francesco

Se l’amore tra Francesco e Giulia ha fatto sognare per un po’ i fan, ora ci sono le parole al veleno a rompere del tutto l’incantesimo. Dopo la fine della storia, tra i vari commenti arrivati dal mondo dello spettacolo e non solo, c’è quello pungente di un’amica di Giulia. Accuse pesanti, quelle mosse e raccolte da ‘Nuovo’. L’identità non è stata svelata, ma le parole arriveranno sicuramente all’orecchio di Francesco, accusato di prepotenza. “La faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci”, confessa l’amica di Giulia, che a detta sua sopportava perché innamorata e acciecata da un sentimento troppo forte. La colpa della fine della storia, dunque, pare sia tutta da scaricare sul bel Francesco che, già accusato in passato, pare abbia portato all’esasperazione Giulia. Ciò nonostante, la Salemi ha lasciato tirare la corda fino all’ultimo, incapace di interrompere la relazione e lasciando nelle mani di Francesco la decisione finale. Che sia vero o meno, per ora, Monte torna ad essere al centro delle polemiche. Il messaggio è arrivato bello e chiaro, si difenderà stavolta dalle accuse? Non ci resta che attendere la risposta dell’ex tronista.

