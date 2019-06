È senza alcun dubbio un primato in Italia, per la sestina del Superenalotto, infatti, sono in palio circa 178,1 milioni di euro: da record insomma.

Il gioco del Superenalotto è ancora un gioco molto giocato da milioni di italiani. Con l’obiettivo di centrare la sestina vincente, il giocatore investe un euro e sceglie sei numeri, tra i cento, che possono essere per lui quelli fortunati. Ebbene. Per chi gioca, quindi, c’è una fantastica notizia. Con l’estrazione di sabato 29 giugno ci sarà un nuovo primato in Italia. Ecco perché.

Superenalotto da record: sabato 29 giugno si toccheranno i 178 milioni in palio

Era il 23 giugno scorso quando è stato centrato l’ultimo jackpot. Da quel momento, quindi, è passato un anno, eppure nessuno più è riuscito a centrare i sei numeri vincenti. Proprio per questo motivo, quindi, le cifre del montepremi sono aumentate sempre di più. Tanto che, con l’estrazione di sabato 29 giugno, si raggiungeranno circa i 178 milioni di euro in palio. Insomma, una cifra davvero allettante, no?

