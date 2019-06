Dopo il presunto tradimento di Manuel, ex corteggiatore di Uomini e Donne, cosa ne pensa Giulio, suo ‘rivale’ in amore? Ecco le sue parole.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di Manuel e del suo ipotetico tradimento ai danni di Giulia Cavaglia. Come detto più volte in alcuni nostri articoli, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, in questi giorni, è stato ad Ibiza per trascorrere una vacanza con i suoi amici di sempre. Sarebbe proprio qui, che il calciatore genovese avrebbe tradito, secondo Amedeo Venza e Deianira Marzano, la sua fidanzata con una ragazza di nome Erica. Nonostante, però, Manuel abbia tentato di smentire tali voci tramite un’Instagram stories cercando, tra l’altro, di spiegare anche il motivo, la questione è ancora sulla bocca di tutti. E a parlarne è anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia e, quindi, suo rivale ai tempi del programma. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Uomini e Donne, Giulio Raselli su Manuel: “Ecco cosa ne penso del tradimento”

Per circa tre mesi, Manuel Galiano e Giulio Raselli sono stati ‘rivali’ in amore. Entrambi, negli studi televisivi di Uomini e Donne, si sono contesi la bella Giulia Cavaglia. Durante il loro percorso, non sono volate affatto belle parole. Tra i due ragazzi, infatti, non è mai corso buon sangue. E non ne hanno mai fatto mistero. Eppure, in un momento così particolare, sia per Giulia che per Manuel, Giulio non si sente di prendere una posizione. E, proprio durante un’Instagram stories dedicata alla risposta di alcune domande fatte dai suoi followers, l’ex corteggiatore risponde in modo molto chiaro a chi chiede cosa ne pensa della questione ‘tradimento di Manuel Galiano’. “È un momento molto delicato. E bisogna andare piano con le parole”, esclama il buon Raselli. Deponendo, così, una volta e per tutte ‘l’ascia di guerra’.

