Dopo le presunti voci di un tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia, l’ex corteggiatore rompe il silenzio e racconta la verità.

In questi ultimi giorni, Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale (?) fidanzato di Giulia Cavaglia, è stato al centro dei riflettori. Fine settimana scorsa, infatti, il calciatore genovese è partito per una vacanza ad Ibiza insieme ai suoi amici. Certo, nulla di male. Anche perché Manuel aveva dichiarato di aver organizzato tempo prima questa vacanza e che, ovviamente, gli mancava tantissimo la sua dolce Giulia. Pochi giorni dopo tali dichiarazioni, però, Deianira Marzano aveva riportato su Instagram alcune segnalazioni secondo cui l’ex corteggiatore era sull’isola spagnola in compagnia di Valeria Bigella, ex di Temptation Island. Ma non è finita qui. Perché, proprio ieri, sia Amedeo Venza che la stessa Marzano avevano affermato che, secondo alcune segnalazioni, Manuel aveva tradito Giulia con una ragazza di nome Erica.

Uomini e Donne, Manuel Galiano rompe il silenzio: “Vi racconto tutta la verità”

Dopo tali insinuazioni, Manuel aveva già risposto alla questione con un’Instagram stories che però, stando a quanto riferisce l’influencer Marzano, era stata completamente rimossa dal diretto interessato. Sono passate alcune ore dalla diffusione di tale notizie e, nonostante Giulia non abbia proferito parola se non con un post davvero da brividi, a parlare è Manuel. È ritornato da Ibiza e, nonostante qualcuno lo abbia visto ‘distrutto’ in aeroporto, il ragazzo ha deciso di raccontare la sua verità su Instagram tramite, ovviamente, alcune stories. Stando da quanto si legge quindi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non avrebbe tradito affatto Giulia. Qual è il suo ‘alibi’? Il colore della maglia. Da come si può leggere dall’Instagram stories che, come sempre, abbiamo riportato anche in alto, la famosa sera del presunto tradimento Manuel indossava una maglia nera. Invece, il ragazzo della segnalazione indossava una maglia bianca.

