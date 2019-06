Una delle coppie di Temptation Island 2019, Arcangelo e Nunzia si è lasciata? Ecco cosa è emerso da una segnalazione del web.

È iniziato appena da una settimana Temptation Island, eppure i suoi protagonisti sono davvero incredibili. Sono, infatti, diverse le coppie che hanno catturato l’attenzione di tutti. In primis, Jessica ed Andrea. E non solo. Impossibile, infatti, non citare la coppia formata da Arcangelo e Nunzia. I due partenopei sono fidanzati da circa 13 anni. E, a causa della troppa gelosia e mancanza di fiducia nei confronti del suo fidanzato, la giovane ragazza ha deciso di partecipare al gioco. E, soprattutto, testare il loro amore. Come sarà andata la loro esperienza? E, in particolare, saranno usciti insieme? Ecco. Vediamo proprio cosa è emerso, proprio a tal proposito, pochissime ore fa.

Arcangelo e Nunzia di Temptation Island 2019 sono usciti insieme? Ecco la segnalazione

Temptation Island è iniziato da una sola settimana. Proprio per questo, quindi, non siamo ancora entrati nel vivo del ‘gioco’. Eppure, stando ad alcune nostre anticipazioni, la puntata di Lunedì 1 Luglio sarà davvero scoppiettante. Cosa accadrà alle coppie? Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza. Bisognerà seguire la seconda puntata per restare aggiornati. Piuttosto, però, nelle ultime ore è spuntata una segnalazione che riguarda Arcangelo e Nunzia, i due partenopei. Stando a quanto si apprende dal sito NewsUeD, infatti, il giovane è stato avvistato a Napoli, di ritorno dalla Sardegna, completamente da solo. Quindi, si sarà lasciato con Nunzia? Ovviamente, non lo sappiamo. Ricordiamo, infatti, che, nonostante le registrazioni del programma siano terminate, le coppie non possono farsi vedere insieme, almeno fino alla fine della messa in onda delle puntate. Pericolo scampato, quindi? Non ci resta che seguire tutte le puntate e tifare per loro.

