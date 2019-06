Nell’Italia Femminile gioca Barbara Bonansea: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giovane calciatrice.

Purtroppo l’avventura dell’Italia ai Mondiali femminili è terminata ai quarti di finale contro l’Olanda: le giovani calciatrici, nonostante la delusione e lo sconforto, si sono strette in cerchio ed hanno applaudito le avversarie. Il gruppo ce l’ha messa tutta ma purtroppo il loro percorso è terminato oggi 29 giugno 2019. Tra tutte le calciatrici colei che ha catturato l’attenzione di tutti maggiormente si chiama Barbara Bonansea. È stata la bomber della Nazionale femminile Italiana e lo è della Juventus. Nella gara contro l’Australia ha conquistato la vittoria della squadra con una doppietta: ma conosciamo tutto sulla calciatrice? Scopriamo insieme quello che c’è da sapere su Barbara Bonansea.

Italia Femminile, Chi è Barbara Bonansea: tutto quello che c’è da sapere sulla calciatrice

Barbara Bonansea è nata il 13 luglio del ’91 a Pinerolo, in provincia di Torino. La sua passione per il calcio è nata da quando era piccina: fu inserita in una squadra composta da soli maschi e da lì a poco capì che quello era ciò che avrebbe voluto fare da grande. Insomma, un episodio abbastanza singolare che l’ha caratterizzata, evidentemente, in un’età in cui era solo una bambina.

Nel 2004 finalmente si è aperta la porta del successo: è entrata nelle giovanili del Torino, vincendo poi il campionato. Dopo poco salì in prima squadra e nella sua gara d’esordio realizzò il suo primo goal con la maglia dei granada. Fu convocata con la Nazionale e dopo sei anni d’oro nella sua città natale si trasferì a Brescia. Lì mise in mostra il suo vero talento e conquistò la città: restò lì fino al 2017. Da due anni è con la Juventus ed è molto stimata dalla società bianconera. Gol e trofei l’hanno resa oggi una grande calciatrice.

Su Instagram, il suo profilo si chiama @barbarabonansea: è seguita da oltre 184 mila follower.

