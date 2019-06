Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, dopo Temptation Island sognano un figlio. La confessione: “A un bambino ci stiamo pensando”

Filippo Bisciglia, ormai rinomato conduttore di Temptation Island, da quasi due settimane tornato in onda su Canale 5, è più felice che mai. Il programma Mediaset, che vede protagoniste coppie di fidanzati che mettono a dura prova la loro gelosia e la loro fiducia, anche quest’anno è stato affidato a Bisciglia, che nel corso delle passate edizioni ha riscosso grande successo. Filippo, che dopo il Grande Fratello non ha mai smesso di mettersi in luce e conquistare la folla, ha vissuto un passato non facile, ma da anni ha ritrovato la perduta serenità. Accanto a Pamela Camassa, compagna di vita da ormai 11 anni, è tornato a sorridere e nell’ultima intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’, si sono raccontati senza peli sulla lingua.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sognano un figlio. Dopo Temptation Island, il desiderio di costruire famiglia

Si dice innamorato come il primo giorno, Filippo, che non ha mai tolto gli occhi di dosso a Pamela. Niente matrimonio, per ora, ma i due sembrerebbero esser pronti a mettere su famiglia. “A un bambino ci stiamo pensando”, confessa emozionato, pronto a dare un seguito all’amore che da anni nutre per la bella Camassa. E’ stata proprio Pamela, 11 anni fa ad un evento a Cortina, a fare il primo passo ma lui ha ceduto subito; tuttora non se ne pente Pamela, che rifarebbe ogni giorno quel che ha fatto: “Non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno“. Un amore che procede a gonfie vele e che sembrerebbe ad un passo da una grande svolta. Un figlio sarebbe la coronazione di un sogno che entrambi nutrono da tempo nel profondo. Nonostante il disordine e una scarsa passione per la cucina, Pamela è la donna che da sempre Filippo ha desiderato al suo fianco. “Sarà certamente anche una gran bella mamma”, rivela al settimanale curioso, ma sicuro. Non ci resta che attendere, dunque, l’arrivo di un piccolo o una piccola Bisciglia, nel frattempo Filippo si appresta ad alzare gli ascolti in tv con il programma cult del momento.

