Per l’estate 2019 avete già pensato a dei cappelli? Di seguito riportiamo alcune foto tratte dagli account Instagram delle più famose influencer italiane e non solo.

Da Chiara Ferragni a Beatrice Valli, passando per Ludovica Pagani: tutte hanno bisogno del cappello soprattutto al mare. Le temperature alte devono essere tenute a bada e, anche con una chioma di capelli bella folta, bisognerebbe comunque tenere un cappellino a proteggerci dal sole. Se poi fa tendenza ed è fashion, meglio ancora. No?

Cappelli estate 2019: quelli che indossano vip, influencer e modelle

I cappelli per l’estate 2019 devono essere scelti con cura: sì, perché dopo vanno postati su Instagram e non si può sfigurare. Ecco che, allora, prima di recarci in negozio o magari su Amazon.it per prenderne qualcuno, è bene consultare un po’ questa specie di catalogo che abbiamo preparato per voi. Un catalogo dei cappelli estate 2019 delle vip, influncer e modelle più famose di Instagram.

Partiamo, dunque, con Chiara Ferragni. E’ sicuramente in prima posizione tra le influencer più famose d’Italia e per questo ve la mostriamo subito:

Ricordiamo che Chiara Ferragni preferisce i cappelli con visiera. Ecco che, essendo una mamma, non ci pensa due volte prima di immortalarsi con un cappellino da Minnie mentre è in gita al luna park con Fedez e suo figlio, Leone. Quindi, possiamo desumere che la Ferragni predilige i cappelli con visiera.

I cappelli estate 2019 di Giulia De Lellis e Aida Yespica: visiera!

I cappelli con la visiera sono sicuramente tra i preferiti delle ragazze giovani e che hanno un abbigliamento ‘hip hop’. Con un marito rapper, Chiara Ferragni avrà subito certamente le sue influenze. Ma, intanto, vediamo che anche Giulia De Lellis indossa molti cappelli con visiera.

Questo è un po’ più ‘serio’ rispetto a quello di Chiara Ferragni. Abbinato perfettamente ai colori della maglia e della giacca, De Lellis porta a casa un punto importante perché è sicuramente un look molto cool. Certo, però, in estate non si può indossare la giacca. Il cappello, tuttavia, può essere usato anche per la spiaggia abbinato magari ad una canottiera di quelle larghe che, sì, fanno molto ‘maschiaccio’ ma che fanno comunque la loro figura.

Anche Aida Yespica sceglie il cappello con la visiera per l’estate 2019. Colore diverso da quello di Giulia De Lellis, ma niente giacca. Come vedete, la visiera e lo stile hip hop va molto bene anche quando si indossa solo il costume:

Beatrice Valli: pescatora, paillette o panama?

E’ un classico cappello alla pescatora, il suo. Beh, proprio classico, in effetti, no. E’ molto particolare. Un cappello paillette da donna molto carino, con quella striscia di stoffa nera al centro. Abbinato a quel costume ‘animalier’ è veramente ‘top’!

Ma non si limita a questo. Beatrice Valli ama particolarmente i cappelli e lo dimostra con le foto che posta sul proprio profilo Instagram. Questo è un modello panama, classico e stupendo:

Questo è un po’ più chic e non perfettamente indicato per un look da spaggia. Va bene per l’estate, sì, ma magari se si è in gita oppure in un’uscita serale. Non al mare!

Ludovica Pagani tra visiera e Panama

Ludovica Pagani, la giovane e bella influencer amante del calcio si divide invece tra visiera e panama. E’ una sportiva, quindi non disprezza la classica visiera in versione basket. Ma fa un figurone anche con il modello Panama:

Cappello molto indicato per l’estate 2019 e per il look da spiaggia. Molto comodo perché se si bagna, si asciuga in un batter d’occhio, con un alito di vento. Molto consigliato!

Belen e Cecilia Rodriguez: poche foto col cappello

Evidentemente, non sono particolarmente affascinate dai cappelli. Tuttavia, non potevano mancare nella nostra ‘rivista’ Belen e Cecilia Rodriguez. Ecco le loro foto tratte da Instagram:

