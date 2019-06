Carola Rackete, capitana della Sea Watch: dov’è adesso, cosa rischia e quel gesto passato inosservato al momento dell’arresto

Carola Rackete è agli arresti domiciliari. Il capitano della Sea Watch ha sfidato Matteo Salvini e tutti quelli che lo sostengono fino a quando ha dovuto arrendersi, per forza di cose. Voleva attraccare la nave nel Porto di Lampedusa compiendo una manovra sbagliata e pericolosa. E questo, forse, ha fatto nascere un po’ di pentimento in lei. Così, come si legge su agi.it, stando ad alcune fonti vicine alla Sea Watch, Carola Rackete si sarebbe scusata con i finanzieri appena ne avrebbe avuto la possibilità. Al momento dell’arresto, la capitana è risultata calma e determinata. Decisa e visibilmente consapevole di quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Avrebbe rivolto le sue scuse all’interno della caserma agli uomini della Guardia di Finanza. Non sappiamo, per ora, come hanno reagito le forze dell’ordine.

Carola Rackete ai domiciliari: il gesto passato inosservato

E’ stata appena condannata ai domiciliari, la capitana Carola Rackete. Adesso si trova in un centro d’accoglienza a Lampedusa dopo essere stata trattenuta nell’ufficio del comandante della Guardia di Finanza dalle 3 di notte alle 9 del mattino. Ora, viene trattenuta agli arresti domiciliari ma la capitana Rackete rischia dai 3 ai 10 anni di reclusione. Lo stato d’arresto è scattato per la violazione dell’articolo 1100 del codice della navigazione. Nelle prossime ore si prenderà una decisione sul fermo di Carola Rackete: molto probabilmente, sarà confermato. Tuttavia, bisogna aspettare l’ufficialità. Matteo Salvini si è già pronunciato in merito ed espresso ampiamente la sua opinione. Al momento la Sea Watch non è più ormeggiata al molo commerciale di Lampedusa. E’ stata spostata fuori dal porto intorno alle ore 11.00 di questa mattina.

Cosa succederà ai migranti della Sea Watch?

“Dovranno essere registrati dalle autorità italiane” è questo ciò che prevedono le regole dell’Unione Europea sull’asilo. Il Commissario Ue con la delega ai migranti, Dimitris Avramopoulos, ha parlato ai microfoni di Repubblica spiegando che si è già attivato per trovare i cinque paesi facenti parte della comunità Europea disposti ad accettare le persone appena scese dalla Sea Watch.

