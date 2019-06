Puntata Temptation Island 2019, i concorrenti tra uno strafalcione e l’altro hanno anche detto delle frasi molto divertenti.

La prima puntata di Temptation Island 2019 è andata e ora, lunedì 1 luglio, ci aspetta il secondo appuntamento che sembra sarà piuttosto caldo. Soprattutto per quanto riguarda i concorrenti Nunzia e Arcangelo sono svariate le voci su un presunto tradimento di lui quando pensava di non essere ripreso dalle telecamere. Vedremo anche come si evolve la situazione tra Massimo e Ilenia e tra Jessica e Alessandro. Quest’anno i tentatori e le tentatrici di Temptation Island stanno facendo un ottimo lavoro visto che quasi tutte le coppie sono in crisi! Eppure, tra lacrime e sofferenze c’è anche da divertirsi ed ecco allora tutte le frasi più divertenti dei concorrenti.

Se vuoi sapere tutto su Temptation Island, sui partecipanti e le anticipazioni leggi qui:

Concorrenti Temptation Island 2019: le frasi più divertenti della prima puntata

Andrea: “Sente le farfalle sullo stomaco- il povero Andrea è travolto dal disagio dopo aver visto la fidanzata Jessica aver perso la testa per un tentatore. Ma oltre ad aver perso la testa ha perso anche la grammatica visto che le farfalle sono nello stomaco, ma a lui forse stanno sullo stomaco, un po’ antipatiche insomma.

Jessica: “Mi sento in colpa perché so che starà male e io non voglio” – le famigerate lacrime da coccodrillo per la concorrente di Temptation Island 2019. La fidanzata sta facendo ciò che le pare con il tentatore e poi al falò con Filippo Bisciglia scoppia a piangere disperata per poi auto-giustificarsi dicendo che ora deve pensare a se stessa. Un po’ di coerenza forza.

Katia: “Fotonico, asciuttissimo, tosto” – Probabilmente Katia sta cercando di diventare la nuova Valeria Marini e al posto di stellare usa il termine fotonico anche se con meno risultati dello sperato. Sempre un po’ pazzerella quando vede il suo tentatore a Temptation Island spogliarsi per fare wake board perde la ragione e chiosa l’elenco di aggettivi di cui sopra con un bel “Io mi sento single”.

Ilaria: “La mano Massimo, la mano te la taglio” – La povera Ilaria si è buttata in un pianto senza consolazione dopo essere stata chiamata nel pinnettu e aver visto Massimo, il suo fidanzato, flirtare durissimo con una tentatrice di Temptation Island. Per altro, durante un ballo, la mano di Massimo sembra scivolare in zone proibite.

Nunzia: “Sei un cagnolino in calore?” – Arcangelo è diventato in 20 secondi l’eroe di stupidità del programma. Se pensava infatti di non essere visto dalle telecamere mentre baciava la tentatrice si era sbagliato di grosso e tutti quegli atteggiamenti da 12enne in gita mentre nell’altro villaggio aveva una fidanzata da 13 anni lo hanno fatto sembrare effettivamente un cagnolino in calore.

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island e le nuove coppie in gioco CLICCA QUI