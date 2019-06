Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, nessuna crisi nell’aria. L’attrice smentisce le voci e rassicura i fan: “Io e Paolo siamo felici da anni”

Già nei mesi scorsi, sotto gli occhi attenti dei follower, c’erano finiti Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. La coppia, chiacchieratissima sul web e non solo, da qualche tempo sembrava vivere un periodo difficile. L’attrice ed ex concorrente di Amici e il noto comico toscano hanno lasciato credere e poi smentito più volte, nel corso degli ultimi due mesi, allontanamenti repentini e un’ipotetica rottura definitiva. Durante la scorsa estate i due, spesso criticati per l’ormai rinomata differenza d’età (lei 29, lui 40 anni), hanno preso per un po’ le distanze. L’affiatamento mostrato dai due sui social sembrava essersi affievolito, fino al ritorno di fiamma. Mentre a Maggio si parlava di crisi e qualche indizio sembrava confermare l’ipotesi, oggi Diana fa chiarezza sulla loro storia d’amore.

Diana De Bufalo smentisce la crisi con Ruffini e mette a tacere voci e critiche. La ricetta segreta della coppia

E’ arrivata nelle ultime ore la smentita definitiva di Diana che risponde ai fan una volta per tutte. Nessun allontanamento e nessun tradimento, come in passato già successo da parte di Diana ad opera di Paolo, oggi i due si dicono felici. Una convivenza che ormai da tempo va avanti serena e rivelarlo è proprio Diana che si racconta al settimanale ‘Gente’. “Mi rendo conto che la felicità possa dar fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni”, così esordisce lei, da tempo impegnata con numerosi film e serie tv, raccontando i progetti futuri. Per ora solo le vacanze sono nel mirino di Paolo e Diana, che da poco tornati dal Trentino si dirigeranno ad Ischia per potersi gustare qualche giorno di mare e spensieratezza. Si dice da sempre innamorata la Del Bufalo, di quella bontà che contraddistingue Paolo, mai convenzionale. Niente fitness e tisane, la cucina e le risate sono la ricetta segreta per una buona convivenza e chissà che, oltre alle vacanze, nei prossimi piani della coppia non ci sia anche qualcosa di più. Matrimonio? Non pare sognare l’abito bianco la bella e simpatica attrice, ma nella vita mai dire mai.

