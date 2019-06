Avete mai visto la mamma di Elodie? Spesso, ci si concentra soltanto sull’artista in sé senza dar conto a tutto ciò che ha alle sue spalle.

Elodie è una di quelle ragazze molto legate alla famiglia e spesso pubblica sul suo profilo Instagram delle foto con sua sorella, sua mamma e suo padre. La cantante, che negli scorsi anni ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha avuto un’infanzia abbastanza difficile, ma non tutti conoscono questo retroscena.

Chi è la mamma di Elodie: lavoro, vita privata e curiosità

Come detto, Elodie pubblica spesso foto della sua famiglia sui social. Non tutti, però, sanno chi è sua madre. Stando a quanto siamo riusciti a sapere, la mamma di Elodie è di origine creole. Si chiama Claudia Marthe e nella vita fa l’artista. Il suo profilo Instagram, infatti, è pieno di opere d’arte sue. Opere veramente molto belle e dal forte impatto visivo. Curiosità? Ha un piercing sulle labbra superiori. E’ nera di carnagione ed ha i capelli cortissimi, un po’ come li aveva Elodie qualche tempo fa.

Il retroscena triste sul suo passato

La vita di Claudia, mamma di Elodie, non è stata proprio semplice. Negli anni passati, si è separata da suo marito e dopo poco si è ammalata. Una malattia terribile, stando a quanto raccontato dal suo ex marito, che ha dovuto prendersi cura personalmente di Elodie e di sua sorella. Insomma, non proprio una vita felice. Adesso, tuttavia, sembra essersi ripresa. Tutto è andato per il meglio e quello è soltanto un vecchio episodio. Eccola, adesso, in tutto il suo splendore:

“Brava la mia mamy” scrive Elodie nella storia Instagram in cui vuole elogiarla per le opere che ha appena terminato. La donna indossa un abito attillato che sembra esserle stato disegnato addosso. Insomma, complimenti alla mamma, ma anche alla figlia che nell’ultimo periodo è sulla cresta dell’onda con i suoi featuring con i The Kolors e Marracash.

