Fantastica notizia per Francesco Monte: l’annuncio adesso è praticamente ufficiale, ecco dove vedremo l’ex tronista in tv.

È praticamente ufficiale: Francesco Monte ritornerà in televisione. Ebbene si. È proprio così. Lo rivedremo molto presto sotto i riflettori. Il suo debutto in televisione è avvenuto anni fa. Quando, nei panni di corteggiatore di Teresanna Pugliese, il modello tarantino è ‘sbarcato’ su Canale 5. Riscuotendo un notevole successo. Dovuto principalmente alla sua bellezza. Da quel momento, infatti, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, si è fatto apprezzare come tronista di Uomini e Donne. Ma, subito dopo, è stato scelto come naufrago de L’Isola dei Famosi, da cui si è ritirato dopo poche settimane. Ed, infine, come concorrente del Grande Fratello Vip. Eppure, a distanza di quasi un anno dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, giunge per il tarantino una splendida notizia. Ecco di cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Francesco Monte presto in Tv: adesso è proprio ufficiale

Nonostante non sia un periodo affatto facile in ambito sentimentale per Francesco Monte, non si può dire dello stesso in ambito lavorativo. Da come si evince in alcune sue foto su Instagram, infatti, sembra che la sua carriera da modella proceda a gonfie vele. E, notando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Eppure, sembra che, molto presto, ci siano in arrivo delle fantastiche notizie in arrivo. Secondo TvBlog, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è uno dei concorrenti ufficiali della prossima edizione di Tale e Quale show. Ricordiamo, infatti, che questo era un progetto a cui Francesco avrebbe dovuto prendere parte già l’anno scorso. Ma che, misteriosamente, non è andato più in porto. Adesso, invece, sembra che la situazione sia nettamente migliorata e, soprattutto, cambiata. Siete contenti di rivederlo in queste nuove vesti?

Per ulteriori news su Francesco Monte –> clicca qui