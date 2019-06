Lorella Cuccarini si mostra in una foto su Instagram con il volto tumefatto: una grossa lividura all’altezza dell’occhio sinistro. Ecco cosa le è successo

L’ha scritto sui social per non dare adito a polemiche. Lorella Cuccarini spiega di essere caduta sul marciapiede a causa di una buca che non aveva visto. Ha voluto spiegarlo perché, altrimenti, qualcuno avrebbe potuto incontrarla e fotografarla per strada aprendo le porte a conclusioni ed ipotesi di ogni tipo. Così, con una foto che dà comunque un enorme dispiacere ai suoi fan, mostra il volto tumefatto. Una lividura anche abbastanza grossa proprio all’altezza dell’occhio. Un incidente che poteva costarle caro.

Lorella Cuccarini e il volto tumefatto: cosa le è successo?

Niente di grave, per fortuna. Bastava qualche centimetro più in basso oppure un impatto leggermente più forte ed avrebbe potuto perdere l’occhio. Fa una certa impressione, va detto, vederla in questo stato. Una brutta lividura sul volto angelico di una donna non è mai una bella vista. Purtroppo, sono cose che succedono…

Progetti in cantiere

E’ una delle showgirl più amate dagli italiani, Lorella Cuccarini, e presto tornerà a condurre La vita in diretta con Alberto Matano. Per ora si tratta solo di voci, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale. Nel caso in cui arrivasse, i due andrebbero a sostituire gli attuali conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Quel riconoscimento a Pippo Baudo…

Lorella Cuccarini non ha mai nascosto di aver iniziato proprio grazie a Pippo Baudo che si era accorto di lei. Ultimamente, in un’intervista ha raccontato che, se oggi è una cantante e showgirl affermata, è tutta ‘colpa’ sua. Sì, perché fu proprio lui a notarla. La sentì cantare e decise che quella ragazza, allora sconosciuta, avrebbe fatto carriera nel mondo della musica e della televisione. L’intervista, rilasciata a Vieni da me, ha fatto luce su diversi retroscena della sua vita privata. Specialmente su quello che riguarda il matrimonio della famosa donna. “Invitammo amici e parenti dicendo che era una festa di compleanno”: queste le sue parole a Caterina Balivo per spiegarle come andò in realtà. Insomma, una trovata abbastanza bizzarra.

