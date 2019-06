L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli continua ad essere presa di mira: ecco quale particolare non è passato inosservato ai suoi fan.

Ludovica Valli continua ad incantare tutti. Poche ore fa, infatti, la bella ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una deliziosa foto in costume. Eppure, però, ha catturato subito l’attenzione dei suoi followers. Che, come spesso accade, hanno iniziato a bersagliarla di critiche pesanti su Instagram. Non è assolutamente la prima volta, purtroppo, che Ludovica deve ‘subire’ attacchi inauditi sui social. A partire dal rapporto con sua sorella Beatrice che, a detta di alcuni suoi fan, sarebbe davvero minimo. Per terminare, poi, ad attacchi fisici. Eppure, ogni volta è riuscita sempre a mostrare il suo carattere. Rispondendo, tra l’altro, per le rime. Ma cosa sarà accaduto nelle ultime ore? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Ludovica Valli presa di mira: ecco quel particolare che è stato duramente attaccato

Da perfetta influencer qual è, Ludovica Valli è solita pubblicare degli incantevoli scatti su Instagram. Che possano essere inerenti alla sua vita privata, al suo allenamento in palestra e tanti altri ancora. Foto che, ovviamente, catturano l’attenzione e il consenso di tantissimi suoi followers. Ma che, d’altro canto, suscitano anche numerose polemiche. Come questo pubblicato poche ore fa. Ludovica è a Ibiza, la sua isola del cuore. E così si lascia immortalare in una posizione davvero ‘hot’. Mostrando, tra l’altro, un fisico davvero mozzafiato. Immediato è stato il riscontro del suo pubblico. Che, prontamente, hanno dimostrato il loro affetto. E non solo. Sotto la foto, infatti, sono giunte anche alcune commenti sgradevoli nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne:

Da come si può vedere quindi, l’utente in questione ‘attacca’ Ludovica per il suo aspetto fisica. Giudicato rifatto. Certo, l’ex tronista non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma commenti di questo genere sono davvero spiacevoli.

Per ulteriori news su Ludovica Valli –> clicca qui