Sembra che per la coppia di Uomini e Donne, Manuel e Giulia non ci sia più nulla da fare: l’ultimo gesto del calciatore sembra confermare la loro rottura.

È davvero una storia infinita quella tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Dopo le accuse di un presunto tradimento da parte dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sembra che la storia con la tronista sia giunta definitivamente al capolinea. Proprio pochissime ore fa, però, vi avevamo parlato un indizio social che aveva fatto ben sperare ad un loro ricongiungimento. Giulia, com’è risaputo, è in compagnia di alcuni amici in una dimora con una piscina. E, durante una sua Instagram stories, si sente chiaramente la voce di Manuel in sottofondo. Si saranno riappacificati? Beh, la segnalazione faceva credere di sì. Ma, poche ore fa, è spuntato un retroscena davvero pazzesco. Ecco di cosa parliamo.

Uomini e Donne, storia finita tra Manuel e Giulia? Ecco il gesto di lui

Pochissime ore fa, dunque, Manuel ha pubblicato un nuovo messaggio su Instagram. Dopo aver spiegato la sua verità sulle voci di un suo presunto tradimento, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è ritornato a scrivere su Instagram. Un post che, ovviamente, ha ricevuto tantissimi messaggi riguardanti la questione. C’è chi prende spudoratamente le difese di Giulia. E chi, invece, attacca clamorosamente l’ex tronista. Dicendo addirittura che la torinese abbia approfittato di questa situazione per lasciare di sana pianta il suo fidanzato. Perché interessata, in primo luogo, a sponsor e quanto altro. Ebbene. È proprio in questo ambito che il gesto di Manuel spiazza un po’ tutti. Anziché, infatti, ‘difendere’ la sua fidanzata, il calciatore mette il like a quei commenti che, in qualche modo, attaccano Giulia e che, tra l’altro, fanno credere che tra i due la storia d’amore sia giunta al capolinea. A riportarlo è la stessa Deianira Marzano che, in alcune Instagram stories, riporta lo screenshot di questi ‘mi piace’. Ma le sorprese non sono finite qui. Perché, da come si evince dalle ultime stories dell’influencer, l’ex corteggiatore avrebbe rimosso ancora una volta questi suoi apprezzamenti. Cosa significherà? Lo scopriremo.

