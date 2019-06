L’ultima foto di Miriam Leone continua a conquistare davvero tutti con una posa sexy, eppure i suoi fan non possono fare a meno di notare un dettaglio.

È una vera e propria forza della natura. Miriam Leone, con i suoi scatti fantastici al mare, continua a conquistare davvero tutti. Se ieri, infatti, vi abbiamo parlato del suo costume colore carne davvero mozzafiato. E che, ovviamente, ha conquistato l’attenzione di tutti. Poche ore fa, l’attrice ne ha pubblicato un altro davvero strabiliante. Che, ancora una volta, ha suscitato l’attenzione di tutti. Ed, in particolare, alcune curiosità da parte di alcuni suoi followers. Nella foto in questione, infatti, è impossibile non notare un particolare dettaglio. Curiosi di conoscerlo? Ecco di cosa parliamo nello specifico.

Miriam Leone, posa sexy al mare: un dettaglio colpisce più di tutto

È estate. E, come giusto che sia, si va al mare. Lo sa bene Miriam Leone. Che, da come testimoniato in alcune sue foto su Instagram, si sta godendo questi giorni in totale tranquillità e spensieratezza. Anche quest’ultimo, pubblicato davvero pochissime ore fa, ha conquistato tutti. La bella attrice è al mare, in acqua a tutti gli effetti cristallina. Eppure, a cattura l’attenzione dei suoi followers è un particolare dettaglio. Da come si può vedere dallo scatto in questione che, com’è nostro solito fare, abbiamo riproposto anche in alto, la bella siciliana indossa un costume davvero molto ma molto particolare. È, infatti, a maniche lunghe. Insomma, un dettaglio che, soprattutto con questo caldo, non è assolutamente passato inosservato agli occhi dei suoi numerosi e calorosi fan.

In effetti, è assolutamente la prima volta che si vede in giro un costume a maniche lunghe. Eppure, è proprio questa la particolarità dell’attrice: essere inediti.

