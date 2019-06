Piero Pelù si sposa con Gianna Fratta: chi è la futura moglie del frontman dei Subsonica.

La notizia che Piero Pelù si sta per sposare ha fatto il giro del web. La sua futura moglie è Gianna Fratta direttrice d’orchestra e pianista italiana che a 45 anni convolerà a nozze con il famoso frontman dei Litfiba. Il cantante ha 57 anni e ha trovato quindi finalmente l’amore: i due si sposeranno dopo 3 anni d’amore, quando nel 2016 la loro storia è iniziata grazie ad un amico in comune. I due inoltre questa sera suoneranno insieme alla cerimonia di premiazione della Argos Hippium in una frazione di Manfredonia.

Chi è Gianna Fratta: tutto sulla futura moglie di Pelù

Ma chi è Gianna Fratta? Nata ad Erba il 22 agosto del 1973 come abbiamo detto è una direttrice d’orchestra e pianista italiana. Ha studiato pianoforte e composizione con maestri straordinari come Rino Marrone e Daniela Caratori, specializzandosi e studiando particolarmente bene pianoforte a Imola e Roma, ottenendo anche un diploma e una borsa di studio all’Accademia Chigiana di Siena dopo aver partecipato al corso di direzione d’orchestra. La sua carriera come pianista è ricca di successi e a oggi continua ancora senza sosta a lavorare. Ha debuttato nel 2010 alla Carnegie hall di New York dove ha avuto un successo incredibile e da anni lavora anche con i Berliner Symphoniker dov’è stata la prima donna a dirigere l’orchestra. Ma non solo: l’abbiamo vista dirigere alla Royal Academy di Londra, aal’Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari, al Teatro dell’Opera di Belgrado, di Tiran,a in Cina… Attualmente è insegnante di elementi e composizione al conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

L’amore con Piero Pelù si è fatto subito sentire ed è stato molto forte al punto tale che i due hanno superato ogni distanza e ora coroneranno il loro amore con una cerimonia di nozze straordinaria e bellissima alla quale, virtualmente almeno, sono invitati tutti i fan di Piero Pelù.