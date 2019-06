Oroscopo della settimana dal’1 al 7 Luglio: Vergine avvolta dalla passione, Leone al top; scopri cosa accadrà al tuo segno la prossima settimana.

Anche oggi non può mancare l’appuntamento con l’oroscopo della settimana di Sologossip. Se l’ultima settimana non è andata bene per voi, questa in arrivo potrebbe essere quella giusta. Siete curiosi di sapere cosa prevedono gli astri per il vostro segno, nella settimana che va dall’1 al 7 Luglio? Siete nel posto giusto. E, a proposito di stelle, qui potrete scoprire con quale vip condividete il segno zodiacale. Buona lettura!

Oroscopo della settimana dal’1 al 7 Luglio: scopri cosa prevedono gli astri per il tuo segno

È una settimana fortunata per voi, o sarà meglio aspettare tempi migliori per prendere quell’importante decisione? Ecco l’oroscopo, segno per segno, dal 1 al 7 Luglio.

ARIETE: Non la migliore settimana per gli amici dell’Ariete; tensioni in arrivo tra giovedì e venerdì, ma non lasciatevi sopraffare dagli eventi. Fate come la mitica Mina e Cesare Cremonini.

TORO: Siate forti, qualche difficoltà sul lavoro e in amore potrebbe scalfirvi. L’obiettivo è resistere, come farebbe Marco Carta e l’inarrestabile Barbara D’Urso.

GEMELLI: Le tensioni in amore si ripercuotono sul lavoro. Cercate di tenere a bada lo stress. Amici di segno: Angelina Jolie e Raffaella Carrà.

CANCRO: Amici del Cancro. occhi aperti! L’anima gemella potrebbe palesarsi proprio in questi giorni. Anche nel lavoro, periodo positivo. Siate positivi, come Lionel Messi e Tom Cruise, anche loro del Cancro!

LEONE: Settimana top per voi, ma attenzione a non trascurare troppo l’amore. Sapete che sono del Leone anche Mario Balotelli e Raoul Bova?

VERGINE: Settimana positiva per l’amore, per gli amici della Vergine: in arrivo giorni di passione. Godeteveli, come farebbero le due star Beyoncè e Cameron Diaz.

BILANCIA: Siate sereni, amici della Bilancia, buone notizie per voi sia in amore che in ambito lavorativo. Amici di segno: Fedez e Monica Bellucci.

SCORPIONE: Potrebbero essere giorni decisivi per un cambiamento radicale: riflettete bene e non siate precipitosi. In amore va meglio. Sono dello Scorpione anche Eros Ramazzotti e Luciana Littizzetto.

SAGITTARIO: La settimana non inizierà nel migliore dei modi: non fatevi trasportare dallo stress. Per fortuna, nel weekend le cose miglioreranno. Godetevelo, come farebbero Brad Pitt e Fabio Fazio.

CAPRICORNO: È il tempo di non pensare sempre e solo agli impegni lavorativi. Concedetevi un po’ di relax col vostro partner. Amici di segno: Christian De Sica e Adriano Celentano.

ACQUARIO: Qualche complicazione minerà l’armonia della vostra settimana. Il consiglio è mantenere la calma e non perdere la pazienza. Sapete che sono dell’Acquario anche due divi dello sport, Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi?

PESCI: Le difficoltà in amore possono essere superate attraverso il dialogo: nulla è perduto, amici dei Pesci. Condividono il segno con voi anche Luciano Ligabue e Justin Bieber.

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità che riguardano il vostro segno zodiacale CLICCA QUI