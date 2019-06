Romina Carrisi trova l’amore: ecco chi ha fatto battere il cuore alla figlia di Al Bano, che dichiara di essersi innamorata ‘per caso’, dopo un lungo periodo da single.

È la figlia di una delle coppie più amate di sempre in Italia. Parliamo di Romina Carrisi, una delle splendide figlie di Al Bano e Romina Power. Per lei, un nuovo amore in arrivo. “Non ero in cerca di nulla, è stata una sorpresa inaspettata”, è così che Romina Carrisi parla dell’uomo che le ha fatto battere il cuore, dopo un lungo periodo in cui era stata single. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Romina Carrisi trova l’amore: è stato un uomo distante dal mondo della tv a rubarle il cuore

Romina Carrisi non è più single. Dopo un lungo periodo di ‘solitudine’, la figlia di Al Bano sembra aver trovato l’amore. Il nome dell’uomo ‘misterioso’ è ancora top secret, quello che sappiamo è che è una persona totalmente estranea al mondo della tv e dello spettacolo. “È un medico, e siamo entrambi molto curiosi del mondo dell’altro”, racconta la ragazza durante un’intervista a Gente. Insomma, una nuova relazione che rende Romina molto serena. La figlia di Al Bano racconta di aver trovato un uomo che la fa stare bene, con una luce speciale negli occhi che’ traspare onestà’. Davvero un incontro speciale quello di Romina, che svela come tutto sia iniziato assolutamente per caso: una sorpresa inaspettata, in un momento in cui la piccola Romina non era in cerca di nulla. E anche se è ancora troppo presto per parlare d’amore, facciamo i nostri migliori auguri a Romina Carrisi per la sua storia.

