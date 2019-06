Temptation Island Vip, spunta una clamorosa novità: a condurre potrebbe essere un uomo, di contro alle indiscrezioni che volevano Ilary Blasi al timone del reality.

Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata. Ma le vicende delle sei coppie sull’isola delle tentazioni stanno già conquistando milioni di telespettatori. Il reality della coppie targato Maria De Filippi è un vero successo. Tant’è che , anche quest’anno, il programma tornerà nella sua versione Vip, ovvero con coppie famose che si metteranno in gioco. Ma chi condurrà Temptation Island Vip? Ebbene, nonostante voci insistenti prevedevano Ilary Blasi alla conduzione del reality, una nuova clamorosa indiscrezioni è arrivata da pochissimo. A condurre il reality potrebbe essere un uomo. Scopriamo chi.

Temptation Island Vip, a condurre il reality un uomo: Filippo Bisciglia anche nella versione vip

Temptation Island è una vera e propria garanzia. Anche nella sua versione Vip. Lo scorso anno, è stata Simona Ventura a occuparsi delle vicende amorose delle coppie vip, tra le quali c’era anche il suo ex marito Stefano Bettarini con la sua nuova fiamma Nicoletta Larini. Chi prenderà il posto di SuperSimo quest’anno? Ebbene, per molti era Ilary Blasi la candidata numero 1 per gestire i famosi falò di Temptation Island Vip. Ma secondo Vero e Gente, a condurre il reality nella sua versione vip potrebbe essere un uomo. Di chi parliamo? Ma ovviamente di lui, Filippo Bisciglia, l’ex gieffino che da sei anni conduce la versione classica di Temptation Island. Secondo le indiscrezioni, gli autori starebbero pensando a lui anche per l’edizione vip. Una scelta spinta anche dai fan, che sul web chiedono a gran voce di vedere Filippo più spesso in tv. In attesa di conferme ufficiali, a voi piacerebbe Filippo Bisciglia a Temptation Island Vip?

