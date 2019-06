A finire nel mirino degli ‘haters’ del web è anche un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco cos’è accaduto pochissime ore fa.

Siamo in un’epoca in cui i classici ‘leoni da tastiera’ sono davvero dappertutto. E, tra l’altro, non è nemmeno la prima volta che parliamo di offese, attacchi ed accuse a personaggi pubblici su Instagram. Poche ora fa, infatti, vi abbiamo parlato di un attacco clamoroso ai danni di Ludovica Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per la sua perfetta forma fisica. Purtroppo, nonostante siano passate ore da quell’episodio, la situazione non è affatto cambiata. Anzi, ad essere presa di mira dai cosiddetti ‘haters’ è un’altra protagonista del famoso dating show di Canale 5. La quale, dopo aver pubblicato una deliziosa foto su Instagram, ha dovuto leggere degli attacchi davvero assurdi sullo scatto in questione. Ecco cos’è accaduto.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice bersagliata sui social: ecco perché

Ad essere la protagonista di questo spiacevole episodio, questa volta, è stata Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice e attuale fidanzata di Riccardo Gismondi. La giovane romana, uscita dal programma Uomini e Donne, ha cavalcato l’onda del successo. Tanto che, attualmente, è un’affermata influencer. Sono, infatti, a tal proposito numerose le foto delle sue sponsorizzazioni su Instagram. Ecco. Proprio una di essa, tra l’altro riproposta anche in alto, ha scatenato alcuni commenti davvero spiacevoli nei suoi confronti. Ciò che, infatti, non è assolutamente piaciuto ad uno dei suoi ‘hater’ è il fatto che, a detta sua, la foto sarebbe stata modificata con un apposito programma. La conferma la darebbe quel latte che, rovesciato nella tazza, non fuoriesce in modo del tutto ‘diritto’. Bensì, visibilmente storto. Ecco. Sarebbe proprio questo ‘particolare’, quindi, a scatenare la sua ‘folle’ reazione. A cui, ovviamente, Camilla ha dovuto rispondere.

“Mostratevi come siete, meno modifiche alle foto”, sbotta l’utente. Immediata la reazione di Camilla che, in modo molto pacato e tranquillo, ha risposto alla ‘provocazione’.

