Dopo il presunto tradimento di Manuel, l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia ha avuto un riavvicinamento con lui: ecco l’indizio.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di loro: Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Proprio la settimana scorsa, infatti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne era partita per Ibiza per la classica vacanza con gli amici di sempre. Nonostante i fan pensassero che fosse aria di crisi tra di loro, il calciatore aveva smentito categoricamente tale notizia. Ben presto, però, tramite alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano, si è diffusa la notizia che il ragazzo era sull’isola spagnola con Valeria Bigella, ex conoscenza di Temptation Island. Ma i colpi di scena non sono terminati affatto. Perché pochi giorni dopo la diffusione di tale notizia, subito se n’è diffusa un’altra: Manuel ha tradito Giulia con una ragazza toscana. Notizia vera? Questo, ovviamente, non si sa con certezza. Ma, stando alle parole di Giulia, c’è qualcosa che non è ancora molto chiaro. Eppure, sembra che, nelle ultime ore, sia cambiato qualcosa tra i due. Ecco di cosa parliamo.

Uomini e Donne, Giulia e Manuel hanno fatto pace? Quell’indizio non sfugge

Come dicevamo precedentemente, Giulia è venuta a conoscenza di tutto quello che sta accadendo. Però, come detto in una sua recente Instagram stories, ha ancora molte cose da capire. Nelle ultime ore, sembra sia cambiato qualcosa. In questi giorni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è in compagnia di alcuni suoi amici in una tenuta con piscina. Ovviamente, non sappiamo se sia una dimora estiva. O la casa di qualche suo amico a amica. Comunque, come testimoniato dalla sue ultime recenti Instagram stories, sembra che sia davvero in tranquillità ma, soprattutto, lontana da ogni pensiero. Eppure, c’è chi è certo di aver sentito, in alcune stories, la voce di Manuel. Ci sarà stato un riavvicinamento in corso tra i due ragazzi? Beh, questo non lo sappiamo con certezza. Ma lo verremo a sapere molto presto.

