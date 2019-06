Puntate Il Segreto, anticipazioni spagnole: brutto incidente per Antolina Ramos che muore cadendo in un burrone mentre tentava di uccidere Isaac.

Per i fan della soap opera, dalla Spagna arrivano le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio.

Secondo le ultime indiscrezioni Antolina Ramos potrebbe uscire di scena a causa di un incidente avuto in seguito a una furiosa lite con l’ex marito Isaac Guerrero. Lo scopo di Antolina sarà quello di togliere la vita ad Isaac, ma il destino le ha riservato una brutta sorpresa.

Potrebbe interessarti anche:

Anticipazioni Il Segreto: dalla Spagna, Antolina muore

I telespettatori spagnoli de Il Segreto, in onda su Antena 3, assisteranno alla morte di Antolina Ramos.

Dopo aver preso un appuntamento con Isaac per avere un chiarimento e per ricevere del denaro, promettendo poi di scomparire per sempre dalla sua vita, Antolina tende una trappola al suo ex marito.

Lontani da Puente Viejo, precisamente nei pressi di un bosco e a pochi passi da un pericoloso burrone, la perfida biondina punta una pistola contro Isaac. Ma le cose si mettono male e Antolina cade in un dirupo.

Nonostante tutto, Isaac tenta di soccorrerla ma non ci sarà molto da fare. La donna viene ritrovata dalla polizia e, immediatamente, la notizia della sua morte arriva in paese, provocando la gioia di molti. Al suo funerale, infatti, saranno presenti pochissime persone: Marcela, Matias, Isaac e Dolores.

Dunque, Elsa Laguna e Isaac Guerrero potranno finalmente coronare il proprio sogno d’amore e godersi la meritata felicità, dopo il decesso della donna che ha fatto di tutto pur di separarli?

Per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni de Il Segreto e per non perderti nessuna news, scoop e indiscrezione dei personaggi del mondo dello spettacolo, clicca qui!