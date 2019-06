Barbara D’Urso ha un fidanzato? Ecco, l’annuncio che tutti aspettavano è finalmente arrivato dalla diretta interessata.

Nelle ultime ore, è scoppiato un caso di gossip sul presunto fidanzato di Barbara D’Urso. E’ vero, talvolta si esagera un po’, ma la curiosità è tanta. E poi, vedere come si comporta una persona così dolce come la D’Urso con un ipotetico fidanzato è un forse un po’ il sogno degli italiani. Dobbiamo ammettere, in effetti, che in molti atteggiamenti, Barbara D’Urso, appare come una persona tremendamente tenera. E poi, vogliamo parlare di tutti quei pupazzi che ha a casa e in camerino?

Il fidanzato di Barbara D’Urso: l’annuncio

La conduttrice ha voluto scherzare un po’ con i suoi follower di Instagram parlando del gossip scoppiato nelle ultime ore riguardante un suo ipotetico fidanzato. “Visto che ogni volta che mi vedete con un uomo dite che è il mio fidanzato, ecco, adesso ve lo presento: lui è Orso”. E indovinate chi c’era? Il suo peluche.

Delusi? Ma no, suvvia! Barbara D’Urso ha voluto soltanto scherzare un po’ e ha fatto bene. Così, per smorzare un po’ i toni: in effetti, i social servono a questo. Basta prendersi così sul serio per ogni cosa. La conduttrice di Canale 5 ne esce ancora una volta vincitrice.

I commenti al post sul fidanzato

A proposito di ‘prendersi sul serio’, continuiamo a leggere tra i commenti ai post di Barbara D’Urso delle frasi veramente poco carine. I soliti haters che continuano nel loro lavoro ‘non retribuito’ che prevede offese gratuite verso tutti, ad ogni costo. Ma non sono tutti così. Sul profilo di Barbara D’Urso arrivano anche commenti che, a dire la verità, ci colpiscono. Per questo, abbiamo deciso di riportarvelo per intero: “Sei un fiore sbocciato nelle avversità, che cresce sulle vette più alte, intoccabile dal fango delle bocche immonde, unico nella sua ineffabile bellezza”, insomma, una dedica abbastanza profonda, no? A questo punto, quindi, diremmo: sarà mica lui uno dei candidati a diventare il fidanzato della D’Urso? Si scherza, ovviamente.

