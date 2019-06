Adriano Panzironi promette una lunga vita ai suoi seguaci seguendo una dieta con degli integratori, ma andiamo a vedere chi è nel dettaglio questo personaggio

Sarebbe in grado di garantire la longevità a chi ascolta i suoi consigli, Adriano Panzironi, che in queste ultime ore è impegnato in un evento al Palalottomatica, zona Eur di Roma. Centinaia, forse migliaia di persone sono accorse per parteciparvi. Per ascoltare le sue parole e sostenerlo nella sua ‘lotta’ (?). Panzironi promette ai suoi seguaci di riuscire a farli vivere fino a 120 anni con un metodo studiato, ma non scientificamente approvato. Già, ed è proprio per questo motivo che negli anni passati si è beccata anche qualche denuncia. Nel programma dell’evento viene riportato il seguente messaggio: “Sarà una giornata storica, che cambierà la medicina per sempre!”.

Chi è Adriano Panzironi: età, carriera e i suoi prodotti

Adriano Panzironi nasce a Roma nel 1972. Di lui si conosce il fratello, Roberto, con il quale ha un ottimo rapporto. Per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, Adriano è un giornalista pubblicista dall’età di 19 anni ed ha anche collaborato con quotidiani importanti come Il Tempo.

Ha pubblicato un libro dal titolo Vivere 120 anni – Le verità che nessuno vuole raccontarti, un testo che ha scatenato una vera e propria bufera. Un caso mediatico, è il caso di dire. Se il suo intento era attirare l’attenzione, beh, ci è riuscito. Del suo caso si è occupata anche la redazione de Le Iene. Adriano Panzironi (denunciato nel 2018 dall’Ordine dei Medici e contrastato da quello dei giornalisti, come riporta La Repubblica), sostiene che si può vivere fino a 120 anni. Ma non solo: dice che con i suoi integratori si può guarire anche da malattie importanti come l’Alzheimer.

Panzironi: curiosità ed altro

Non ha un profilo Instagram molto attivo, mentre su Facebook riscuote un bel po’ di successo. La curiosità nasce dal momento in cui si apprende che vuole continuare nella sua ‘battaglia’ nonostante le pesanti multe arrivate dall’antitrust: una raggiunge addirittura un importo da pagare pari a 260mila euro. Della sua vita privata non si sa molto. In nessuna pagina web si può trovare la sua data di nascita, tanto meno qualche informazione sulla famiglia.