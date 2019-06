Stella Manente è una influencer molto seguita su Instagram: il suo profilo conta qualcosa come 197’000 follower, numeri davvero esorbitanti

Un pubblico vastissimo che non si perde mai nemmeno un aggiornamento sulla sua vita privata e su tutto quello che fa ogni giorno. Ultimamente, Stella Manente è stata nell’occhio del ciclone per alcune esternazioni fatte sul Gay Pride di Milano. Ebbene, andiamo a vedere più nel dettaglio chi è la influencer/modella di cui tutti parlano.

Chi è Stella Manente: carriera e vita privata

E’ una modella molto apprezzata e molto conosciuta nell’ambiente. E’ arrivata alle finali di Salsomaggiore nel 2009 al concorso di Miss Italia. Aveva solo 17 anni. E’ nata in Veneto, ma si è trasferita a Milano perché, come spiega in una vecchia intervista: “Quello è il centro della moda”. Adesso, continua ad essere in quell’ambiente ma il suo lavoro è molto incentrato anche sui social. Come si legge sul web, nella vita quotidiana ama vestirsi in maniera semplice. Il più delle volte con la tuta, indumento con cui si sente a suo agio. Come lei stessa sottolinea, nonostante lavori con il corpo e quindi sia molto importante l’immagine, riesce ad essere vanitosa quanto basta. Senza esagerare, quindi, come fanno tante altre sue colleghe.

Curiosità da Instagram

Il suo profilo Instagram, come immaginavate, è pieno di foto che la riprendono su passerelle importanti e con abiti scintillanti. Ma non solo. Quello che più ci ha colpiti è una serie di scatti con un maiale in riva al mare. Sì, avete letto bene: un maiale. Insomma, un animale un po’ insolito per uno shooting fotografico.

Ci sono anche delle foto con dei costumi con moltissime trasparente: un vedo non vedo che avrà attirato di sicuro tantissimi cuoricini lasciati dai suoi follower.

Le scuse per l’episodio spiacevole sul Gay Pride

Proprio appena dopo l’inconveniente verificatosi con il Gay Pride, Stella Manente ha voluto spiegare la sua posizione chiedendo scusa in un video nelle storie Instagram: “Chiedo scusa. Sono uscita di casa e c’erano 40 gradi, stavo perdendo un treno. Non sapevo ci fosse un evento del genere che riguardasse i gay in programma in città. Ho sparlato perché non sapevo di cosa si trattasse”.

