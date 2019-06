Chiara Nasti su Instagram metto il lato B in primo piano. Scrive poi: “E’ meglio del vostro”.

Divenuta influencer ancor prima di compiere 18 anni, Chiara Nasti oggi è molto conosciuta in Italia. Il suo profilo Instagram conta 1,7 milioni follower. La sorella dell’ex tronista ha un bellissimo corpo oltre ad avere un viso mozzafiato: costantemente lo mette in mostra anche per sponsorizzare il suo brand di costumi. Anche oggi ha messo in bella vista il lato B e questa volta in maniera simpatica ha aggiunto un piccolo commento. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Nasti su Instagram, lato B in primo piano: “E’ meglio del vostro”

Chiara Nasti ha pubblicato uno scatto molto sexy sulle IG story del suo profilo social. Il lato B in primo piano ha fatto impazzire i fan: certo non le manca l’autostima alla giovane napoletana che ha aggiunto un commento personale al suo scatto. “Il mio è meglio del vostro“: scrive.

Certo è che con un fisico così chiunque sarebbe soddisfatto. Chiara Nasti, insieme alla sorella Angela, postano spesso scatti super bollenti: la loro bellezza è indiscutibile e grazie alla loro popolarità sui social riescono sempre a fare il pieno di like e commenti.

